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    Израильская армия провела масштабную атаку на 18 объектов в секторе Газа

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    На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (496)

    (обновлено: )12601
    По информации израильской армии, в общей сложности ответные удары были нанесены по 18 целям в секторе Газа, принадлежащим террористической организации ХАМАС.
    Истребитель ВВС Израиля F-15
    JACK GUEZ / AFP

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Израильские военные сообщили, что атаковали с вечера субботы в общей сложности 18 целей в секторе Газа в ответ на "акты терроризма" со стороны палестинских боевиков.

    Израиль, Иерусалим
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Те накануне подорвали фугас на пути следования армейского патруля, ранив четырех военнослужащих, а позднее выпустили ракету, которая, по данным СМИ, попала в жилой дом в одном из приграничных кибуцев.

    "В общей сложности ответные удары были нанесены по 18 целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС", — сказано в сводке, которую распространила армейская пресс-служба в ночь на воскресенье.

    Ранее военные сообщали об ударах по шести объектам. Среди атакованных целей они называют подземный туннель, который боевики рыли в направлении Израиля, две наблюдательные вышки, тренировочные лагеря и оружейные мастерские.

    Сирены, прозвучавшие ночью в приграничных населенных пунктах, включая город Сдерот, армия признала ложной тревогой. Накануне вечером боевики выпустили одну ракету из сектора Газа. Местные СМИ пишут, что она попала в крышу жилого дома, но не взорвалась. В результате никто не пострадал.

    Ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава израильтяне возлагают на правящее там исламистское движение ХАМАС. От него они требуют обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими группировками.

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