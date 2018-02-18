Израильская армия провела масштабную атаку на 18 объектов в секторе Газа

JACK GUEZ / AFP

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Израильские военные сообщили, что атаковали с вечера субботы в общей сложности 18 целей в секторе Газа в ответ на "акты терроризма" со стороны палестинских боевиков.

Те накануне подорвали фугас на пути следования армейского патруля, ранив четырех военнослужащих, а позднее выпустили ракету, которая, по данным СМИ, попала в жилой дом в одном из приграничных кибуцев.

"В общей сложности ответные удары были нанесены по 18 целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС", — сказано в сводке, которую распространила армейская пресс-служба в ночь на воскресенье.

Ранее военные сообщали об ударах по шести объектам. Среди атакованных целей они называют подземный туннель, который боевики рыли в направлении Израиля, две наблюдательные вышки, тренировочные лагеря и оружейные мастерские.

Сирены, прозвучавшие ночью в приграничных населенных пунктах, включая город Сдерот, армия признала ложной тревогой. Накануне вечером боевики выпустили одну ракету из сектора Газа. Местные СМИ пишут, что она попала в крышу жилого дома, но не взорвалась. В результате никто не пострадал.

Ответственность за любые агрессивные действия с территории анклава израильтяне возлагают на правящее там исламистское движение ХАМАС. От него они требуют обеспечить соблюдение перемирия всеми палестинскими группировками.