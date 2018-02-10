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    ВВС Израиля в ходе налета на Сирию уничтожили 12 объектов сирийской армии

    (обновлено: )66214
    в армии Израиля сообщили, что удары нанесены по 12 целям, включая три зенитные батареи и четыре объекта, которые являются частью военного присутствия Ирана в Сирии.
    Истребитель ВВС Израиля F-15
    JACK GUEZ / AFP

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Израильская авиация атаковала 12 целей на территории Сирии, включая три батареи ПВО и четыре объекта иранского военного присутствия в соседней стране, сообщила армейская пресс-служба.

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    Военные уточнили, что речь идет о второй за день волне бомбардировок, последовавшей за уничтожением в предрассветные часы иранского пункта управления беспилотными летательными аппаратами, один из которых был сбит над Израилем.

    "Несколько минут назад Армия обороны Израиля, задействовав авиацию, атаковали сирийские системы ПВО и иранские цели в Сирии", — сказано в сводке об операции.

    "Удары нанесены по 12 целям, включая три зенитные батареи и четыре объекта, которые являются частью военного присутствия Ирана в Сирии", — добавили военные.

    Налет, по их словам, вновь сопровождался массированным огнем с земли, который активировал сирены воздушной тревоги в населенных пунктах на севере Израиля.

    Ранее армейская пресс-служба Израиля сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии. Экипаж из двух человек остался жив.

    При этом сирийское национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник сообщило, что самолеты израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов.

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