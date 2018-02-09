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    ООН призвала власти Сирии и коалицию США не воевать между собой

    (обновлено: )7420
    Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак прокомментировал сообщения о столкновении проправительственных сил и коалиции во главе США в Сирии.
    Флаг Организации Объединенных Наций
    REUTERS Denis Balibouse

    КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. ООН призывает стороны, действующие в Сирии, воздерживаться от военных действий между собой, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

    "Мы призываем воздерживаться от любых военных действий (друг против друга – ред.) в Сирии", — заявил Хак, комментируя сообщения о столкновении проправительственных сил и коалиции во главе США в Сирии.

    Опубликовано видео удара, которым уничтожили боевиков в Идлибе, где ранее был сбит Су-25
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    В ночь на четверг коалиция заявила о "неспровоцированной атаке" на штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) со стороны проправительственных вооруженных формирований в 8 километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат. Указывалось, что были нанесены ответные удары, "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ".

    По данным Минобороны РФ, в результате удара получили ранения 25 сирийских ополченцев. Российское военное ведомство также отмечало, что причиной инцидента стали несогласованные с РФ разведывательно-поисковые действия ополченцев.

    В настоящее время в Сирии борьбу с террористами при помощи российских военных ведут правительственная армия и поддерживающие их вооруженные формирования ополченцев. Одновременно на севере и востоке страны действуют отряды вооруженной оппозиции, в частности "Сирийские демократические силы", которых поддерживает коалиция во главе с США. В коалиции заявляют, что ведут боевые действия только против группировки "Исламское государство", однако разрешения от сирийских властей на эти операции у нее нет.

    Кроме того, на севере страны отдельную военную операцию проводит Турция, которая также заявляет, что борется с ИГ и другими террористическими формированиями.

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