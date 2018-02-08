США отвергли обвинения в планах разделить Сирию

КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что единственной целью США в Сирии является уничтожение террористической группировки "Исламское государство".

"США нацелены на уничтожение ИГ, я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ, это единственная причина", — сказала Науэрт.

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В то же время она добавила, что США "там также для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, чтобы (Сирия) прошла через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем".

Журналисты попросили ее прокомментировать заявления МИД России о том, что у США есть планы разделить Сирию. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее говорил, что "в Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны".