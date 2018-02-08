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    В мире

    США отвергли обвинения в планах разделить Сирию

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (407)

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    Как заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, США в Сирии для того, чтобы "стабилизировать ситуацию в стране", чтобы она прошла "через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем".
    Последствия ракетного удара США по авиабазе в Сирии. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила, что единственной целью США в Сирии является уничтожение террористической группировки "Исламское государство".

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    "США нацелены на уничтожение ИГ, я думаю, все об этом знают. Мы находимся там, чтобы разбить ИГ, это единственная причина", — сказала Науэрт.

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    В то же время она добавила, что США "там также для того, чтобы стабилизировать ситуацию в стране, чтобы (Сирия) прошла через Женевский процесс и подошла к проведению выборов в будущем".

    Журналисты попросили ее прокомментировать заявления МИД России о том, что у США есть планы разделить Сирию. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее говорил, что "в Сирии, очень похоже, американцы взяли курс на раздел страны".

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