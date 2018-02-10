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    Израиль нанес авиаудар по военным объектам Сирии

    (обновлено: )41914
    Отмечается, что самолеты Израиля вновь атаковали один из военных баз в центральной части Сирии. ПВО Сирии открыли огонь и подбили несколько самолетов.
    Ситуация в Сирии. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Самолеты Израильских ВВС атаковали военные объекты армии САР в центральной части страны, в ответ сирийские ПВО подбили несколько самолетов, сообщает сирийские национальное агентство SANA со ссылкой на военный источник.

    "Сегодня рано утром вражеские самолеты Израиля вновь совершили агрессию, атаковав один из военных баз в центральной части. Наши ПВО открыли огонь и подбили несколько самолетов",- приводит агентство слова источника.

    Ранее израильская армейская пресс-служба сообщила, что израильские военные перехватили в ночь на субботу иранский беспилотный летательный аппарат, вторгшийся в воздушное пространство страны из Сирии, и атаковали в ответ "иранские цели" на территории соседней страны. Позже в пресс-службе сообщили об истребителе F-16, потерпевшем крушение на севере Израиля после авиаудара в Сирии.

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