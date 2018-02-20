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    Благодаря навозу. Раскрыта тайна величайшей военной операции

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    Ученые доказали, что достижение карфагенского военачальника Ганнибала было еще более выдающимся, чем считалось ранее. Благодаря навозу животных он преодолел крайне узкий перевал Коль-де-ла-Траверсет.
    День слона в Таиланде
    REUTERS Chaiwat Subprasom

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Пересечение Ганнибалом Альп с 30 тыс солдат, 9 тыс всадников и стадом слонов остается одним из величайших военных подвигов в истории. Исследователи доказали, что достижение карфагенского военачальника было еще более выдающимся, чем считалось ранее, передает Daily Mail.

    Точные детали путешествия, которое он предпринял, чтобы нанести удар в самое сердце Римской империи, всегда были покрыты тайной. Но теперь загадка была решена — благодаря навозу животных.

    Радиоуглеродное датирование почвы, содержащей следы конского навоза, показало дату 218 год до н. э. Именно тогда Ганнибал совершил свой поход. Выяснилось, что он преодолел перевал Коль-де-ла-Траверсет. Это крайне узкий переход на высоте почти 3000 м, соединяющий долину Гиль во Франции с долиной По в Италии.

    Ранее предположения о том, что он прошел по этому маршруту, отвергались, так как путь с крутыми наклонами считался слишком трудным для такой армии.

    В начале февраля сообщалось, что гробницу фараона Тутанхамона раскопают в поисках захоронения Нефертити.

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