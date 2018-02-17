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    Политика

    Украине и Польше нужно оставить историю историкам - Порошенко

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    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (478)

    (обновлено: )16416
    Президент Украины заявил, что его позиция относительно польского закона о запрете "бандеровской идеологии" не изменилась. Порошенко просит убрать из повестки вопросы, "которые раскалывают нас".
    Петр Порошенко и президент Польши Анджей Дуда в Киеве
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсудил с премьером Польши Матеушем Моравецким на встрече в Мюнхене закон о запрете бандеровской идеологии и выразил уверенность, что Киеву и Варшаве следует убрать из повестки дня чувствительные исторические вопросы.

    Кость Бондаренко
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    Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что разочарован результатами переговоров с Украиной по закону о запрете бандеровской идеологии.

    "Мы поговорили в том числе и об этом законе. Моя позиция относительно закона не изменилась, так же как и (отношение) к чувствительным вопросам в нашей истории. Нужно оставить историю историкам и экспертам, а политики должны заниматься будущим… Конечно, мы ожидаем рассмотрения этого закона в польском Конституционном суде. Этот вопрос волнует не только украинцев, как вы знаете. Но, по моему глубокому убеждению, Польша является нашим стратегическим партнером, нашим адвокатом в вопросах европейской интеграции, и мы должны делать все возможное, чтобы убирать из повестки дня вопросы чувствительные, которые раскалывают нас, и объединяться вокруг чрезвычайно важных для Украины вопросов", — сказал Порошенко на брифинге в Мюнхене в субботу.

    По его словам, эта позиция была поддержана польским премьером, и взаимопонимание по спорным вопросам будет найдено.

    Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины.

    В начале февраля президент Польши Анджей Дуда подписал закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и обвинения польского народа в причастности к Холокосту и пособничестве нацистам. Недавно Дуда направил этот закон на рассмотрение Конституционного суда.

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