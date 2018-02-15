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    Впервые в истории на Олимпиаде соревновались роботы

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    На зимних Олимпийских играх в Южной Корее соревновались роботы. Организаторы пригласили разработчиков робототехники для участия в соревновании Ski Robot Challenge по скоростному спуску.
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    Побороться за главный приз в размере $10 тыс выразили желание восемь команд из университетов, институтов и частных компаний, пишет Korea JoongAng Daily. Сильный ветер и мороз не помеха роботам. Буквально в тот же день, когда в Пхёнчхане отложили соревнования по горнолыжному спорту, в соседнем Хвенсоне гонки роботов прошли без проблем. Это первые в мире соревнования подобного рода.

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    Роботы постоянно двигаются в скользящем упоре (носки сближены, задники разведены). Гонки роботов состоялись на горнолыжном курорте Welli Hilli Park Ski Resort в Хвенсоне, в часе езды на запад от Пхенчхана, где проходят основные олимпийские состязания. На открытие роботехнического конкурса приехал даже президент Международного олимпийского комитета, который пожал руку одному из роботов.

    На видео робот Алексий (Alexi) достаточно уверенно преодолевает препятствия на склоне. Правда, после финиша пришлось останавливать Алексия жестким стыком, потому что сам он не умеет тормозить стандартным поворотом лыж на 90 градусов. 

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