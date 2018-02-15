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    Фотоленты

    "Золотое" выступление фигуристки из Украины на Олимпиаде

    Тема:

    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина? (50)

    (обновлено: )66113
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада 2018. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Алена Савченко и Бруно Массо (Германия) выступают в произвольной программе парного катания
    REUTERS Lucy Nicholson
    Олимпиада 2018. Фигурное катание. Пары. Произвольная программа
    Алена Савченко и Бруно Массо (Германия) выступают в произвольной программе парного катания на соревнованиях по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS Damir Sagolj
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS John Sibley
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS Lucy Nicholson
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS Damir Sagolj
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS Lucy Nicholson
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS Damir Sagolj
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS John Sibley
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS Damir Sagolj
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS John Sibley
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS John Sibley
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS Lucy Nicholson
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Damir Sagolj
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    REUTERS Damir Sagolj
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Алена Савченко и Бруно Массо (Германия) после победы в произвольной программе парного катания
    REUTERS Lucy Nicholson
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Алена Савченко и Бруно Массо (Германия) после победы в произвольной программе парного катания
    REUTERS Lucy Nicholson
    Олимпиада в Пхенчхане. Фигурное катание
    Алена Савченко и Бруно Массо (Германия) на пьедестале почета после победы в произвольной программе парного катания
    REUTERS Damir Sagolj

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    Алена Савченко и Бруно Массо (Германия) выступают в произвольной программе парного катания

    Спортивная пара фигуристов, состоящая из украинки Алены Савченко и француза Брюно Массо, завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пхенчхане. Их награды пойдут в копилку олимпийской сборной Германии, за которую они выступают.

    Смотрите также: Фигуристка едва не потеряла платье, выступая на Олимпиаде

    Савченко и Массо в четверг обновили мировой рекорд по сумме баллов, полученных за прокат произвольной программы — 159,31 балла, и стали лучшими с общим результатом 235,90 балла.

    Смотрите также: Опасная Олимпиада. Саночницу на полной скорости едва не выбросило с жолоба

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