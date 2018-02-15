"Золотое" выступление фигуристки из Украины на Олимпиаде

Спортивная пара фигуристов, состоящая из украинки Алены Савченко и француза Брюно Массо, завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пхенчхане. Их награды пойдут в копилку олимпийской сборной Германии, за которую они выступают.

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Савченко и Массо в четверг обновили мировой рекорд по сумме баллов, полученных за прокат произвольной программы — 159,31 балла, и стали лучшими с общим результатом 235,90 балла.

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