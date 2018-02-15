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    Культура

    Названа самая лучшая актриса в истории кинематографа

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    Мэрил Стрип три раза становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. В числе заслуг актрисы также отмечена ее роль в фильме "Выбор Софи".
    Мэрил Стрип. Архивное фото
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Известный кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, ставших обладательницами "Оскара" в категории "Лучшая актриса", пишет издание The Guardian.

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    Первой в этом списке оказалась американская артистка Мэрил Стрип.

    Она три раза становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. В числе заслуг актрисы также отмечена ее роль в фильме "Выбор Софи".

    Также в список лучших актрис попали Элизабет Тэйлор ("Клеопатра"), Ингрид Бергман ("Газовый свет"), Джоан Фонтейн ("Подозрение"), а также Фрэнсис Макдорманд ("Фарго").

    Напомним, молодая украинская актриса киевлянка Иванна Сахно снялась в голливудском фильме "Тихоокеанский рубеж".

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