Названа самая лучшая актриса в истории кинематографа

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Известный кинокритик Питер Брэдшоу составил список из пяти лучших актрис всех времен, ставших обладательницами "Оскара" в категории "Лучшая актриса", пишет издание The Guardian.

Первой в этом списке оказалась американская артистка Мэрил Стрип.

Она три раза становилась лауреатом премии Американской киноакадемии. В числе заслуг актрисы также отмечена ее роль в фильме "Выбор Софи".

Также в список лучших актрис попали Элизабет Тэйлор ("Клеопатра"), Ингрид Бергман ("Газовый свет"), Джоан Фонтейн ("Подозрение"), а также Фрэнсис Макдорманд ("Фарго").

Напомним, молодая украинская актриса киевлянка Иванна Сахно снялась в голливудском фильме "Тихоокеанский рубеж".