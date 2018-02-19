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    Поляк собрал 300 кг взрывчатки для убийства руководства страны

    (обновлено: )17530
    Во время нескольких обысков у задержанного мужчины было обнаружено почти полкилометра запалов, взрыватели. Он также владел легально купленными 25 единицами огнестрельного оружия, в том числе автоматического, и 25 тысячами патронов.
    Польская полиция. Архивное фото
    Польская полиция в facebook

    КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Житель окрестностей польского Ольштына готовил покушение на руководство страны и для этого накопил около 300 килограммов взрывчатых веществ, сообщает радиостанция RMF FM.

    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН
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    "Готово обвинительное заключение в отношении жителя окрестностей Ольштына, который, по мнению прокуратуры, готовил покушение на конституционные органы власти Польши. Закрытое расследование по этому делу завершила прокуратура", — говорится в сообщении.

    Прокуроры пока не разглашают, на кого конкретно мужчина готовил покушение, а придерживаются общей формулировки о том, что "речь идет о президенте, правительстве и парламенте". По их данным, подготовка к теракту продолжалась в 2014-2017 годах.

    С этой целью, как сказано в обвинительном акте, мужчина "накопил почти 300 килограммов взрывчатых веществ, а также веществ для ее производства".

    Во время нескольких обысков у него было обнаружено почти полкилометра запалов, взрыватели. Он также владел легально купленными 25 единицами огнестрельного оружия, в том числе автоматического, и 25 тысячами патронов.

    Кроме того, в квартире мужчины сотрудниками Агентства внутренней безопасности найдены листовки, призывающие "прекратить подчинение" органам власти.

    Напомним, в сентябре прошлого года правоохранителям удалось предотвратить покушение на главу МВД Украины Арсена Авакова, а также ряд других заказных убийств в Киеве и Харькове. Позднее стало известно, что в ходе обысков у предполагаемых членов группировки, которая готовила эти акции, был изъят арсенал оружия, в том числе гранаты. Правоохранители подозревали в подготовке покушения Андрея Янголенко — командира батальона "Слобожанщина".

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