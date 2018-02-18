Германия назвала главную угрозу мировой стабильности

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина.

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что ничто так не угрожает мировой стабильности, как кибератаки, передает телеканал CNBC

"Я думаю, что это кибератаки, потому что о каких бы противниках вы ни подумали, даже если вы говорите об ИГ … они используют киберпространство, чтобы бороться против нас", — заявила министр в ответ на вопрос о том, что является самой большой угрозой мировой стабильности.

Фон дер Ляйен считает, что обеспечение кибербезопасности станет главной задачей для правительств различных стран и компаний.

"Это десятилетие станет десятилетием улучшений в сфере кибербезопасности и управления информацией", — сказала глава минобороны ФРГ.

Как сообщалось ранее, Украина усиливает практическое сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности.