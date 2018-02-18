наверх
18.02.201811:17
Курсы валют НБУ
  • USD26.76+ 0.11
  • EUR33.43+ 0.52
Рубрики
Ещё
    В мире

    Германия назвала главную угрозу мировой стабильности

    (обновлено: )677
    По словам министра обороны ФРГ, о каких бы противниках не шла речь, даже если это ИГ, они используют киберпространство для своей борьбы.
    Флаг Германии
    flickr.com/Will Palmer

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. 

    Флаг Украины и Соединенных Штатов Америки
    Facebook Петра Порошенко
    США одобрили сотрудничество с Украиной по кибербезопасности
    Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен заявила, что ничто так не угрожает мировой стабильности, как кибератаки, передает телеканал CNBC.

    "Я думаю, что это кибератаки, потому что о каких бы противниках вы ни подумали, даже если вы говорите об ИГ … они используют киберпространство, чтобы бороться против нас", — заявила министр в ответ на вопрос о том, что является самой большой угрозой мировой стабильности.

    Фон дер Ляйен считает, что обеспечение кибербезопасности станет главной задачей для правительств различных стран и компаний.

    "Это десятилетие станет десятилетием улучшений в сфере кибербезопасности и управления информацией", — сказала глава минобороны ФРГ.

    Как сообщалось ранее, Украина усиливает практическое сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере кибербезопасности.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Блокирование здания "Россотрудничества" в Киеве
    Погром в Россотрудничестве. Полиция бессильна
    Павел Климкин и Курт Волкер на конференции в Мюнхене. Архивное фото
    Конференция в Мюнхене: Донбасс в центре внимания
    Флаги Евросоюзе Польши и НАТО. Архивное фото
    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере
    Скорая. Архивное фото
    Олимпиада в Пхенчхане: чего добьется Украина?