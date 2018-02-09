ООН озвучила сумму для борьбы с голодом

КИЕВ, 9 фев — РИА Новости Украина. Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций просит у доноров $1,06 млрд для помощи голодающим людям в мире, сообщает Центр новостей ООН.

"Реальность такова, что, хотя жизнь миллионов людей были спасены благодаря быстрому гуманитарному реагированию в 2017 году, миллионы людей остаются на грани голода", — сказал директор Отдела по чрезвычайным ситуациям и реабилитации Продовольственной и сельскохозяйственной организации Доминик Бурджон.

Как отметили в ООН, оказание помощи необходимо пострадавшим от кризисов в 26 самых небезопасных странах мира, включая Йемен, Демократическую республику Конго (ДРК), Южный Судан, Сирию и Сомали. Также сложная ситуация наблюдается в Йемене, Ираке и Мьянме.

В первую очередь, помощь будут оказывать тем, кто живет в сельской местности, и чья жизнь напрямую зависит от сельского хозяйства. Сотрудники ФАО, в частности, будут предоставлять фермерам семена и сельскохозяйственные инструменты, а также проводить курсы по повышению производства и управлению земельными и водными ресурсами.

По данным последнего доклада ООН, сейчас в мире недоедает 815 миллионов человек.

Как сообщалось ранее, ООН увеличила оценку количества людей в Йемене, которым грозит голод из-за продолжающейся блокады страны со стороны возглавляемой Саудовской Аравией коалиции.