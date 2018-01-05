Гаврилечко: украинцы голодают, и это уже норма

Анна Лаба, РИА Новости Украина

В 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 29,5% мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов — на 38,1%, яиц на 22%, чем это рекомендовано нормами питания, рекомендованными Украинским НИИ питания. Такие данные содержатся в пояснительной записке к законопроекту №7420-1 о снижении НДС на некоторые виды сельхозпродукции, опубликованном на сайте Верховной Рады Украины.

Авторы законопроекта связывают это с подорожанием продуктов. Они предлагают снизить ставку НДС до 10% для мяса, молока и яиц, чтобы стабилизировать цены.

Если изучить таблицу потребления продуктов питания, которую приводят в качестве аргумента авторы законопроекта, то станет очевидным, что за годы независимости рацион украинцев оскудел. В 2016 году украинцы в среднем потребляли меньше на 17,3% — мяса и мясных продуктов, молока — на 36,38%, яиц — на 16,8%, рыбы — на 17,71%, чем в 1990 году.

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"Предоставленные данные замечательно иллюстрируют, что Украина — единственная из стран бывшего Союза, которая за годы независимости так и не смогла выйти на уровень ВВП 90-го года: мы сейчас живем беднее, чем в 90-м году. А если кому-то кажется, что мобильные телефоны, распространенные повсеместно — это признак богатства, то не нужно технических прогресс использовать в качестве механизма сравнения. Как раз еда — изумительный показатель. И мы видим, что за время независимости единственное, что украинцы стали потребляют намного больше — это подсолнечное масло и растительные жиры. И, действительно, поскольку в Украине отменены Государственные стандарты на производство продуктов питания, масса продуктов и полуфабрикатов, которые раньше готовились по стандартам, соответственно, из мяса, молока и других нормальных продуктов, сейчас готовятся из транс жиров на основании пальмового и других масел. Поэтому украинцы стали потреблять намного больше очень вредного для здоровья жира. При этом они катастрофически недоедают белков животного происхождения. Даже картошки, о которой очень часто говорят, что мы ее переедаем, мы потребляем на 35% меньше, чем нужно согласно физиологическим показателям человека. Масса болезней возникает именно потому, что мы хронически недоедаем", — сказал РИА Новости Украина эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко.

Кабинет министров особенно гордиться тем, что в стране растет минимальная зарплата, но, как видим, ее не хватает даже для удовлетворения физиологических потребностей человека. Более того, по мнению Гаврилечко, то, что Кабмин называет "минимальной зарплатой" по сути таковой не является, поскольку никто не получает означенную сумму на руки — с нее взимаются налоги.

"Мало того, эта сумма в абсолютном выражении меньше, чем фактический прожиточный минимум, рассчитываемый ежемесячно Министерством социальной политики по существующим инструкциям и нормам, в 4 тысячи 23 гривны. Но этот фактический прожиточный минимум не включает в себя ни расходов на содержание жилья, ни расходов на здравоохранение, ни расходов на образование, поэтому сказать, что он является неким ориентиром, наверное, можно, но фактический прожиточный минимум это в кавычках. Следовательно, все что мы имеем, это некие бюджетные показатели, которые ни к физиологии, ни к жизни вообще, не имеют ни малейшего отношения — это не расчетные величины. Их никто не рассчитывал, никто не занимался никакими расчетами, они определялись очень просто: показатель предыдущего года умножается чаще всего на коэффициент, связанный с прогнозным показателем инфляции. Поэтому на такие деньги полноценно питаться вообще невозможно", — заключил Гаврилечко.