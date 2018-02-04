Ученые сделали неожиданное заявление о магнитном поле Земли

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Ученые выяснили, что магнитное поле Земли, которое защищает ее от разрушительных солнечных ветров, ослабевает, что вызовет сбои в работе энергосистем и резкие изменения климата, сообщает Dailymail.

Как отмечают исследователи, за последние 200 лет магнитное поле Земли ослабело на 15%. Это может быть признаком либо смены полюсов, либо полного его исчезновения.

Физик из университета Колорадо Даниель Бейкер утверждает, что изменения магнитного поля сделают некоторые места нашей планеты слишком уязвимыми. А галактическое излучение, проникающее сквозь поврежденный радиацией озоновый слой, выведет из строя работу всех земных энергосистем и поменяет модели климата.

Также ученые утверждают, что южный и северный магнитные полюса меняются местами через каждые 200 млн или 300 млн лет. Свидетельства этих перемен обнаружены археологами в геологических слоях горных пород. Однако последняя инверсия полюсов состоялась 780 млн лет назад.

Если поле окончательно исчезнет, то Земля превратится в безжизненную планету.

Ранее ученые из Манчестерского университета выяснили, как микроволновые печи влияют на окружающую среду.