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    Ученые сделали неожиданное заявление о магнитном поле Земли

    (обновлено: )156807
    Как отмечают исследователи, за последние 200 лет магнитное поле Земли ослабело на 15%. Это может быть признаком либо смены полюсов, либо полного его исчезновения.
    Планета Земля
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Ученые выяснили, что магнитное поле Земли, которое защищает ее от разрушительных солнечных ветров, ослабевает, что вызовет сбои в работе энергосистем и резкие изменения климата, сообщает Dailymail.

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    Как отмечают исследователи, за последние 200 лет магнитное поле Земли ослабело на 15%. Это может быть признаком либо смены полюсов, либо полного его исчезновения.

    Физик из университета Колорадо  Даниель  Бейкер утверждает, что изменения магнитного поля сделают некоторые места нашей планеты слишком уязвимыми. А галактическое излучение, проникающее сквозь поврежденный радиацией озоновый слой, выведет из строя работу всех земных энергосистем и поменяет модели климата.

    Также ученые утверждают, что южный и северный магнитные полюса меняются местами через каждые 200 млн или 300 млн лет. Свидетельства этих перемен обнаружены археологами в геологических слоях горных пород. Однако последняя инверсия полюсов состоялась 780 млн лет назад.

    Если поле окончательно исчезнет, то Земля превратится в безжизненную планету. 

    Ранее ученые из Манчестерского университета выяснили, как микроволновые печи влияют на окружающую среду.

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