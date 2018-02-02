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    В Сирии ранили журналиста турецкого агентства

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    Сирия: военная операция Турции и реакция в мире (399)

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    Корреспондент турецкого агентства Anadolu Сарп Озер получил ранение в ногу и руку, его состояние стабильное. Он освещал операцию вооруженных сил Турции в сирийском Африне.
    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне. Архивное фото
    aa.com.tr

    КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Корреспондент турецкого агентства Anadolu Сарп Озер, освещавший операцию ВС Турции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, ранен при подготовке очередного репортажа, он госпитализирован, об этом сообщило само агентство в пятницу.

    Операция турецких ВВСОливковая ветвь в сирийском Африне
    aa.com.tr
    Турецкая армия начала военную операцию "Оливковая ветвь"

    Вблизи места, где находился Озер, разорвался минометный снаряд, сказано в сообщении. Журналист получил ранения в руку и ногу и был доставлен в больницу района Кырыкхан провинции Хатай на юге Турции, его состояние стабильное.

    Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

    Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии. 

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