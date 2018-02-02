В Сирии ранили журналиста турецкого агентства

КИЕВ, 2 фев — РИА Новости Украина. Корреспондент турецкого агентства Anadolu Сарп Озер, освещавший операцию ВС Турции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне, ранен при подготовке очередного репортажа, он госпитализирован, об этом сообщило само агентство в пятницу.

Вблизи места, где находился Озер, разорвался минометный снаряд, сказано в сообщении. Журналист получил ранения в руку и ногу и был доставлен в больницу района Кырыкхан провинции Хатай на юге Турции, его состояние стабильное.

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.