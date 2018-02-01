Власти Канады сделали текст гимна страны "гендерно нейтральным"

Видеоканал 112 Украина на Youtube Порошенко удивил исполнением гимна Украины Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому в текст национального гимна будут внесены "гендерно нейтральные" изменения, сообщается в Twitter верхней палаты.

Законопроект о внесении изменений в текст гимна представил парламентарий из Либеральной партии Мориль Беланже. В 2016 году его одобрила палата общин.

"Законопроект С-210 сделает англоязычную версию национального гимна гендерно нейтральной благодаря тому, что в закон о гимне будут внесены изменения и слова "сынов" (thy sons) будут изменены на "нас" (of us)", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что организатор традиционных певческих лекций в польском Кракове Вальдемар Доманьский призвал президента Польши изменить тональность гимна страны — мазурки Домбровского, чтобы его исполнение на нарушало закон.