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    Власти Канады сделали текст гимна страны "гендерно нейтральным"

    (обновлено: )12201
    Законопроект сделает англоязычную версию национального гимна Канады "гендерно нейтральной" благодаря тому, что в закон о гимне будут внесены изменения и слова "сынов" будут изменены на "нас".
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    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Сенат Канады в третьем чтении одобрил законопроект, согласно которому в текст национального гимна будут внесены "гендерно нейтральные" изменения, сообщается в Twitter верхней палаты.

    Законопроект о внесении изменений в текст гимна представил парламентарий из Либеральной партии Мориль Беланже. В 2016 году его одобрила палата общин.

    "Законопроект С-210 сделает англоязычную версию национального гимна гендерно нейтральной благодаря тому, что в закон о гимне будут внесены изменения и слова "сынов" (thy sons) будут изменены на "нас" (of us)", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что организатор традиционных певческих лекций в польском Кракове Вальдемар Доманьский призвал президента Польши изменить тональность гимна страны — мазурки Домбровского, чтобы его исполнение на нарушало закон.

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