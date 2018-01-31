В Канаде создали "вечные" пломбы для зубов

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. В Канаде химики создали новый тип пломб, защищающих зубы от дальнейших атак микробов благодаря наночастицам антибиотиков, встроенных в их поверхность, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Communications.

"Наночастицы, начиненные антибиотиками, превращают пломбу в первую линию обороны против микробов, вызывающих кариес. Как правило, такие наполнители раньше работали лишь пару недель. Нам удалось найти такую комбинацию лекарств и кремниевых наночастиц, которая бы содержала бы в себе достаточное количество веществ, которого хватит на защиту зубов на протяжении многих лет", — рассказывает Бен Хаттон (Ben Hatton) из университета Торонто (Канада).

Как объясняют ученые, даже при соблюдении всех технологических процедур на границе пломбы со временем образуется микрозазор, в котором активно размножаются микроорганизмы. Кроме того, ткани зуба и материал пломбы по-разному отталкивают воду, что также создает проблемы при установке пломбы и ее дальнейшей "жизни" в составе зуба.

В последние годы ученые, как рассказывает Хаттон, пришли к выводу, что эту проблему можно решить, сделав пломбу "ядовитой" для микробов, наполнив ее антибиотиками и другими веществами, при контакте с которыми бактерии разрушаются. Первые опыты подтвердили, что эта идея хорошо работает, но поставили ученых перед крайне сложной задачей — оказалось, что антибиотики быстро вымываются из пломбы и поэтому она остается защищенной крайне недолго.

Как объясняют ученые, это связано с одной простой вещью — тем, как изготавливаются наночастицы, содержащие в себе антибиотики. Как правило, они представляют собой полые или пористые сферы из кремния и других химически инертных веществ, которые сначала изготавливаются, и лишь потом наполняются лекарствами. В большинстве случаев антибиотики присутствуют лишь на их поверхности, а их общая масса внутри наночастицы всегда остается крайне небольшой.

Канадские химики попытались ликвидировать этот недостаток наночастиц, разработав такую технологию их изготовления, при которой молекулы антибиотика попадают внутрь пор наночастиц непосредственно во время их сборки. Это позволило им повысить долю антибиотика внутри них примерно в 50 раз и резко снизить скорость "побега" его молекул с поверхности подобных гранул.

Как показали первые опыты ученых, подобные наночастицы продолжали убивать стрептококк, вызывающий кариес, и многих других микробов даже через два года после их изготовления, что говорит о том, что они могут защищать зубы практически на всем протяжении жизни носителя подобной пломбы.

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