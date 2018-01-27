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    Вблизи Новой Зеландии пропал паром, на котором находились 50 человек

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    Gаром вышел из порта острова Ноноути в четверг, 18 декабря, и должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава спустя два дня. После пропажи судна местные власти начали операцию по поиску и спасению парома/
    Нова Зеландия. Архивное фото
    @Richart_NOW26

    КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. Спасательные службы Кирибати и Новой Зеландии ведут поиск пропавшего в Тихом океане парома, на борту которого находились 50 человек, сообщает в субботу газета New Zealand Herald.

    Японское море. Архивное фото
    Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
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    По данным издания, паром вышел из порта острова Ноноути в четверг, 18 декабря, и должен был прибыть в столицу Кирибати Южная Тарава спустя два дня. После пропажи судна местные власти начали операцию по поиску и спасению парома, на этой неделе к операции присоединились службы спасения и силы обороны Новой Зеландии.

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    "Мы делаем все возможное, чтобы установить местонахождение парома и пассажиров. Насколько мы пониманием, судно подверглось ремонту в части гребного вала перед отплытием. Это могло привести к проблемам с навигацией", — цитирует издание представителя координационного центра спасения Новой Зеландии.

    Как сообщается, паром был оборудован высокочастотным радио, однако неизвестно, достаточно ли у судна топлива и питьевой воды для пассажиров.

    Ранее сообщалось, что в России продолжаются поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна. 

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