КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина.

Пожелавшие выпить на Новый год жители новозеландского полуострова Коромандел на севере страны, решили обойти запрет властей на употребление алкоголя в общественных местах, пишет Stuff

Так, 31 декабря они во время отлива создали в устье реки Тайруа недалеко от берега "остров".

Участок суши не подпадает под запрет распития спиртного на пляже, заявили энтузиасты, так как они "находятся в международных водах". На острове установили столик и мобильный холодильник.

"Похоже, киви сделают всё, чтобы выпить на пляже", — пишет издание.

Как рассказали очевидцы, в новогоднюю ночь остров был занят желающими отпраздновать с выпивкой.

stuff.co.nz В Новой Зеландии любители выпить соорудили свой остров

В местной полиции решили, что это весьма изобретательный способ обойти запрет, и никого не задерживали.

"Если бы я знал об этом, то и сам, возможно, присоединился бы к ним", — заявил инспектор Джон Келли.

Напомним, первый день 2018 года был по-весеннему теплым, и многие одесситы провели его на городских пляжах.