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    В Новой Зеландии любители выпить соорудили свой остров

    (обновлено: )121
    Участок суши не подпадает под запрет распития спиртного на пляже, заявили энтузиасты, так как они "находятся в международных водах". На острове установили столик и мобильный холодильник.
    В Новой Зеландии любители выпить соорудили свой остров
    stuff.co.nz

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. 

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    REUTERS Stringer
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    Пожелавшие выпить на Новый год жители новозеландского полуострова Коромандел на севере страны, решили обойти запрет властей на употребление алкоголя в общественных местах, пишет Stuff.

    Так, 31 декабря они во время отлива создали в устье реки Тайруа недалеко от берега "остров".

    Участок суши не подпадает под запрет распития спиртного на пляже, заявили энтузиасты, так как они "находятся в международных водах". На острове установили столик и мобильный холодильник.

    "Похоже, киви сделают всё, чтобы выпить на пляже", — пишет издание.

    Как рассказали очевидцы, в новогоднюю ночь остров был занят желающими отпраздновать с выпивкой.

    stuff.co.nz
    В Новой Зеландии любители выпить соорудили свой остров

    В местной полиции решили, что это весьма изобретательный способ обойти запрет, и никого не задерживали.

    "Если бы я знал об этом, то и сам, возможно, присоединился бы к ним", — заявил инспектор Джон Келли.

    Напомним, первый день 2018 года был по-весеннему теплым, и многие одесситы провели его на городских пляжах.

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