наверх
27.01.201805:18
Курсы валют НБУ
  • USD28.75- 0.12
  • EUR35.66+ 0.01
Рубрики
Ещё
    Россия

    В РФ продолжаются поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна

    (обновлено: )2010
    Рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье утром 25 января. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек.
    Рыболовное судно в море. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 янв – РИА Новости Украина. Поисковая группа обследовала свыше 10 тысяч квадратных километров в поисках пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

    Японское море. Архивное фото
    Фото : пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
    В Японском море пропало судно "Восток": на борту 21 человек, есть украинцы

    Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот".

    "При поиске рыболовецкого судна обследовано более 10 тысяч квадратных километров, поиски продолжаются… Утром 27 января для проведения поисковых работ вылетели воздушные суда МЧС России и Минобороны. На борту авиасудов находятся спасатели с необходимым оборудованием и подготовкой", — говорится в сообщении.

    Судно ищут 108 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС России — 44 человека и три единицы техники. Родственникам пропавших оказывают информационную поддержку и психологическую помощь.

    Ранее также сообщалось, что на борту пропавшего судна могут быть украинцы

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент США в Давосе встретился с президентом Руанды
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Международный валютный фонд
    Украина клянчит новый транш у МВФ
    В Киеве радикалы из С14 напали на часовню возле Десятинной церкви
    Националистический радикализм крепчает