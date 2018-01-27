В РФ продолжаются поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна

КИЕВ, 27 янв – РИА Новости Украина. Поисковая группа обследовала свыше 10 тысяч квадратных километров в поисках пропавшего в Японском море судна "Восток", сообщает ГУ МЧС РФ по Приморскому краю.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры и судовладельца, на борту 20 человек. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. Следователи возбудили уголовное дело. Судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области. Собственником судна является ООО "ДВ-Флот".

"При поиске рыболовецкого судна обследовано более 10 тысяч квадратных километров, поиски продолжаются… Утром 27 января для проведения поисковых работ вылетели воздушные суда МЧС России и Минобороны. На борту авиасудов находятся спасатели с необходимым оборудованием и подготовкой", — говорится в сообщении.

Судно ищут 108 человек и восемь единиц техники, из них от МЧС России — 44 человека и три единицы техники. Родственникам пропавших оказывают информационную поддержку и психологическую помощь.

Ранее также сообщалось, что на борту пропавшего судна могут быть украинцы.