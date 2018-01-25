В России на борту пропавшего в Японском море судна были украинцы

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Два спасательных жилета нашли на месте поисков судна "Восток", пропавшего в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского координационного спасцентра Владивостока.
Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку.
"Помимо буя, швартовой бухты и бытового мусора с судна, нашли также два спасжилета. На месте работает один теплоход, два вертолета. Готовится к вылету военный самолет", — сказал собеседник агентства.
По словам источника РИА Новости в морских структурах, на пропавшем судне были как россияне, так и иностранцы.
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"В числе экипажа — уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", — добавил собеседник агентства.