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    В России на борту пропавшего в Японском море судна были украинцы

    (обновлено: )63801
    Источники в российских морских структурах сообщают, что на борту исчезнувшего судна "Восток" были граждане России и еще трех стран. Среди пропавших уроженцы Запорожья.
    Поиски моряков с затонувшего судна в Японском море
    Пресс-служба ДВРЦ МЧС РФ | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Два спасательных жилета нашли на месте поисков судна "Восток", пропавшего в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского координационного спасцентра Владивостока.

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    Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку.

    "Помимо буя, швартовой бухты и бытового мусора с судна, нашли также два спасжилета. На месте работает один теплоход, два вертолета. Готовится к вылету военный самолет", — сказал собеседник агентства.

    По словам источника РИА Новости в морских структурах, на пропавшем судне были как россияне, так и иностранцы.

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    "В числе экипажа — уроженцы Сахалинской области, Приморского края, Челябинской области, Красноярского края, Оренбурга, Запорожья, Молдавии, Азербайджана, Свердловской области", — добавил собеседник агентства.

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