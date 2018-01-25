В России на борту пропавшего в Японском море судна были украинцы

КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Два спасательных жилета нашли на месте поисков судна "Восток", пропавшего в Японском море, сообщил РИА Новости представитель морского координационного спасцентра Владивостока.

Ранее сообщалось, что рыболовецкое судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку.

"Помимо буя, швартовой бухты и бытового мусора с судна, нашли также два спасжилета. На месте работает один теплоход, два вертолета. Готовится к вылету военный самолет", — сказал собеседник агентства.