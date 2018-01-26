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    Конец близок. "Часы судного дня" предвещают скорую ядерную полночь

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    Как заявила президент "Бюллетеня ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон, "часы" показывают две минуты до ядерной полуночи".
    Изготовление ядерного топлива. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Символические стрелки "часов судного дня", которые указывают на угрозу глобальной катастрофы, стали ближе к ядерной полуночи.

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    Как сообщили в четверг на пресс-конференции представители "Бюллетеня ученых-атомщиков", теперь часы показывают 23.58.

    "Часы" показывают две минуты до ядерной полуночи", — объявила президент этой авторитетной организации Рейчел Бронсон.

    Нынешний показатель — один из самых близкий к ядерной полуночи, означающей возможное приближение ядерного катаклизма. Такое же время "часы судного дня" показывали в 1953 году после первого испытания водородной бомбы.

    Дальше всего от катастрофы они "убежали" на волне оптимизма в связи с окончанием холодной войны в 1991 году. Тогда, по мнению ученых, человечество отделяло от ядерного катаклизма целых 17 минут.

    "В течение прошлого года мы видели, как все ядерные державы вкладывали средства в развитие своих ядерных арсеналов", — сказали представители "Бюллетеня ученых-атомщиков" на пресс-конференции.

    В частности, они отметили, "что КНДР проводит ракетные и ядерные испытания".

    Кроме того, по их словам, "программа конфигурации ядерных сил США оставляет возможность для повышения роли ядерного оружия".

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