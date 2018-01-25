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    Россия

    Рыболовное судно пропало у берегов Приморья

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    Рыболовное судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. Предположительно, судно находится в нейтральных водах.
    Приморский край. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв – РИА Новости Украина. Пропавшее у берегов Приморья российское рыболовное судно, предположительно, находится в нейтральных водах, сообщает администрация края.

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    Ранее сообщалось, что рыболовное судно, на борту которого 21 человек, не выходит на связь в Приморье после того, как на нем сработал аварийный радиобуй. К месту исчезновения направились два судна и два вертолета.

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    "Сигнал в Морской координационный центр поступил от МСКЦ Республики Корея. Предположительно, судно находится в нейтральных водах. К предполагаемому месту происшествия уже выдвинулся пограничный катер из поселка Зарубино", – сообщили в департаменте гражданской защиты.

    Судно принадлежит ООО "ДВ Флот", порт приписки — Невельск.

    Накануне сообщалось, что внедорожник на большой скорости протаранил остановку общественного транспорта в Москве, есть погибшие и раненые. 

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