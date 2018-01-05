Мощный ураган обрушился на Новую Зеландию, тысячи домов обесточены

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Более 20 тысяч домов в Новой Зеландии оказались обесточенными из-за урагана, сообщает издание New Zealand Herald.

По информации газеты, ураган оставил без электричества жителей более 20 тысяч домов на Северном острове, 9 тысяч из них расположены на полуострове Коромандел, 12 тысяч — в Окленде.

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Ожидается, что проливные дожди будут идти в течение дня. Порывы ветра достигают 120 километров в час.

New Zealand Herald Мощный ураган в Новой Зеландии

Как сообщается, из-за бушующей стихии частично приостановлено движение на севере Окленда.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии ураганный ветер сорвал поезд с рельсов.