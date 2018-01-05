наверх
05.01.201803:16
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    Мощный ураган обрушился на Новую Зеландию, тысячи домов обесточены

    (обновлено: )24
    Ураган оставил без электричества жителей более 20 тысяч домов на Северном острове, 9 тысяч из них расположены на полуострове Коромандел, 12 тысяч - в Окленде. Из-за стихии частично приостановлено движение на севере Окленда.
    Мощный ураган в Новой Зеландии
    New Zealand Herald

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Более 20 тысяч домов в Новой Зеландии оказались обесточенными из-за урагана, сообщает издание New Zealand Herald.

    По информации газеты, ураган оставил без электричества жителей более 20 тысяч домов на Северном острове, 9 тысяч из них расположены на полуострове Коромандел, 12 тысяч — в Окленде.

    Смотрите также: Огромные волны и затопленные города: "Элеанор" бушует в Британии и Франции 

    Ожидается, что проливные дожди будут идти в течение дня. Порывы ветра достигают 120 километров в час.

    New Zealand Herald
    Мощный ураган в Новой Зеландии

    Как сообщается, из-за бушующей стихии частично приостановлено движение на севере Окленда.

    Ранее сообщалось, что в Швейцарии ураганный ветер сорвал поезд с рельсов. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание специального координационного штаба по расследованию убийства Ирины Ноздровской
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Последствия морозной погоды в Швейцарии. Архивное фото
    Суперштормы накрыли Европу
    Продажа мяса в Украине. Архивное фото
    Украина 2018: новые испытания
    Василий Волга
    Националистический радикализм крепчает