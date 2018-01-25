YONHAP / AFP

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Бывший канцлер Германии и нынешний председатель совета директоров российского концерна Роснефть 73-летний Герхард Шредер женится в пятый раз, сообщает агентство Yonhap.

Его избранницей стала кореянка 48-летняя Ким Со Ен. По словам Шредера, после свадьбы пара собирается жить в Южной Корее.

Как стало известно, Шредер и Ким познакомились два года назад, когда та выступала в качестве его переводчицы на международной конференции. Экс-канцлер тогда решил развестись с Дорис Шредер-Копф, которая занялась политикой и стала депутатом от СДПГ в Ганновере. В Сеуле Шредер заявил, что роман с Ким не был причиной его расставания с предыдущей женой.

Шредер был женат уже четыре раза. В первый раз он развелся в 1972 году, после четырехлетнего брака. Дольше всего экс-канцлер прожил со своей последней женой. Они усыновили двух детей из России — Викторию и Грегора.

Как сообщалось ранее, принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года.