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    73-летний Герхард Шредер женится в пятый раз

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    Избранницей экс-канцлера стала кореянка 48-летняя Ким Со Ен. По словам Шредера, после свадьбы пара собирается жить в Южной Корее.
    Герхард Шредер объявил о свадьбе с переводчицей
    YONHAP / AFP

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Бывший канцлер Германии и нынешний председатель совета директоров российского концерна Роснефть 73-летний Герхард Шредер женится в пятый раз, сообщает агентство Yonhap.

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    AP Photo/Ajit Solanki
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    Его избранницей стала кореянка 48-летняя Ким Со Ен. По словам Шредера, после свадьбы пара собирается жить в Южной Корее.

    Как стало известно, Шредер и Ким познакомились два года назад, когда та выступала в качестве его переводчицы на международной конференции. Экс-канцлер тогда решил развестись с Дорис Шредер-Копф, которая занялась политикой и стала депутатом от СДПГ в Ганновере. В Сеуле Шредер заявил, что роман с Ким не был причиной его расставания с предыдущей женой.

    Шредер был женат уже четыре раза. В первый раз он развелся в 1972 году, после четырехлетнего брака. Дольше всего экс-канцлер прожил со своей последней женой. Они усыновили двух детей из России — Викторию и Грегора.

    Как сообщалось ранее, принц Гарри и американская актриса Меган Маркл поженятся 19 мая 2018 года. 

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