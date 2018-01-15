Британка вышла замуж за пирата, умершего 300 лет назад

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Британии 45-летняя жительница вышла замуж за гаитянского пирата, который умер в начале XVIII века, сообщает The Sun.
Аманда Тиг (Amanda Teague) совершенно разочаровалась в мужчинах. Ей надоело искать идеального спутника жизни, и она связала себя узами брака с 300-летним пиратом, которого называет родственной душой. Аманда и ее муж, которого зовут Джек, ходят на свидания, ссорятся и даже занимаются сексом, несмотря на то, что мужчина умер задолго до того, как его жена появилась на свет.
Аманда работает косплеером Джека Воробья и считает, что именно это свело ее с возлюбленным. Пообщаться с пиратом женщине помог медиум. Постепенно у Аманды начали появляться чувства к призраку.
"Мы стали очень близки. Чем больше я узнавала его, тем больше он мне нравился. Однажды он сказал мне: "Знаешь, а ведь мы можем быть вместе". Но раньше я никогда не слышала об отношениях между духом и живым человеком".
Женщина говорит, что секс с духом удивительно похож на интимную связь с живым человеком.
"Известный факт, что люди часто чувствуют прикосновения духов к рукам, лицу, волосам. Вы можете чувствовать духа, а он — вас".
Хотя Аманда никогда не видела своего возлюбленного, она считает, что он очень похож на капитана Джека Воробья, которого играет Джонни Депп.
После нескольких лет романтических отношений Аманда наняла лодку и отправилась в открытое море, чтобы законно выйти замуж за Джека. На свадьбу пригласили медиума, чтобы "жених" смог сказать на церемонии "да".
Теперь пара пишет книгу для женщин, которые хотят найти суженого в потустороннем мире.
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