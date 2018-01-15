Британка вышла замуж за пирата, умершего 300 лет назад

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В Британии 45-летняя жительница вышла замуж за гаитянского пирата, который умер в начале XVIII века, сообщает The Sun.

Аманда Тиг (Amanda Teague) совершенно разочаровалась в мужчинах. Ей надоело искать идеального спутника жизни, и она связала себя узами брака с 300-летним пиратом, которого называет родственной душой. Аманда и ее муж, которого зовут Джек, ходят на свидания, ссорятся и даже занимаются сексом, несмотря на то, что мужчина умер задолго до того, как его жена появилась на свет.

Аманда работает косплеером Джека Воробья и считает, что именно это свело ее с возлюбленным. Пообщаться с пиратом женщине помог медиум. Постепенно у Аманды начали появляться чувства к призраку.

"Мы стали очень близки. Чем больше я узнавала его, тем больше он мне нравился. Однажды он сказал мне: "Знаешь, а ведь мы можем быть вместе". Но раньше я никогда не слышала об отношениях между духом и живым человеком".

Женщина говорит, что секс с духом удивительно похож на интимную связь с живым человеком.

the sun Британка вышла замуж за дух гаитянского пирата

"Известный факт, что люди часто чувствуют прикосновения духов к рукам, лицу, волосам. Вы можете чувствовать духа, а он — вас".

Хотя Аманда никогда не видела своего возлюбленного, она считает, что он очень похож на капитана Джека Воробья, которого играет Джонни Депп.

the sun Британка вышла замуж за дух гаитянского пирата

После нескольких лет романтических отношений Аманда наняла лодку и отправилась в открытое море, чтобы законно выйти замуж за Джека. На свадьбу пригласили медиума, чтобы "жених" смог сказать на церемонии "да".

Теперь пара пишет книгу для женщин, которые хотят найти суженого в потустороннем мире.

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