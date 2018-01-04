Самая волосатая девушка мира вышла замуж - СМИ

Фото из открытых источников

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Супатра Сасупфан из Бангкока, которая была официально признана "самой волосатой" девушкой в мире, выходит замуж.

Как сообщает Мedialeaks, девушка из Таиланда страдает от редчайшего наследственного заболевания, синдрома Амбраса. О том, что с ней что-то не так, ее родители узнали уже через несколько месяцев после рождения.

Фото из открытых источников Супатра Сасупфан с молодым человеком

Началось все с того, что Супатра родилась с аномально маленькими ноздрями и с трудом могла дышать — приходилось подключать ее к специальному аппарату. Другие особенности проявились через несколько недель: у девочки стали по всему телу и на лице расти волосы.

Через несколько лет растительность на лице Супатры стала такой густой, что полностью закрывала ее лицо. В 2010 году Книга рекордов Гиннеса включила её имя в свои списки, и она официально стала самой волосатой девушкой в мире.

В свои 17 лет девушка встретила молодого человека, который завоевал ее сердце.

Для того, чтобы выглядеть нормально девушке постоянно приходится бриться.

Напомним, титул "Самой красивой девочки в мире" по версии издания Daily Mail получила шестилетняя Анастасия Князева из России.