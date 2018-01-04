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    В мире

    Самая волосатая девушка мира вышла замуж - СМИ

    (обновлено: )44702
    В 2010 году Книга рекордов Гиннеса включила имя девушки в свои списки, и она официально стала самой волосатой женщиной в мире. В свои 17 лет Супатра Сасупфан встретила молодого человека, который завоевал ее сердце.
    Супатра Сасупфан
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Супатра Сасупфан из Бангкока, которая была официально признана "самой волосатой" девушкой в мире, выходит замуж.

    Как сообщает Мedialeaks, девушка из Таиланда страдает от редчайшего наследственного заболевания, синдрома Амбраса. О том, что с ней что-то не так, ее родители узнали уже через несколько месяцев после рождения.

    Фото из открытых источников
    Супатра Сасупфан с молодым человеком
    Началось все с того, что Супатра родилась с аномально маленькими ноздрями и с трудом могла дышать — приходилось подключать ее к специальному аппарату. Другие особенности проявились через несколько недель: у девочки стали по всему телу и на лице расти волосы.

    Через несколько лет растительность на лице Супатры стала такой густой, что полностью закрывала ее лицо. В 2010 году Книга рекордов Гиннеса включила её имя в свои списки, и она официально стала самой волосатой девушкой в мире.

    В свои 17 лет девушка встретила молодого человека, который завоевал ее сердце.

    Для того, чтобы выглядеть нормально девушке постоянно приходится бриться.

    Напомним, титул "Самой красивой девочки в мире" по версии издания Daily Mail получила шестилетняя Анастасия Князева из России.

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