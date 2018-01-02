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    Поздравить императора! Японцы установили необычный рекорд

    (обновлено: )27
    Около 30 тыс японских поданных пришли к императорскому дворцу, чтобы поздравить своего правителя и услышать пожелания от него. В этом году количество пришедших к императорскому балкону вдвое больше, чем в 2017 году.
    Канал euronews на Youtube

    Это обращение монарха к японцам одно из последних. Акихито собирается отречься от престола. Уже 30 апреля 2019 года император передаст власть своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

    Как сообщает euronews, по японским законам монарх не может отречься от престола при жизни. Однако полтора года назад Акихито выразил такое пожелание в обращении к нации.

    После длительных согласований был принят специальный закон. Документ действует всего три года и рассчитан только на ныне действующего монарха.

    За последние 200 лет это первое отречение императора Японии от власти. 

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