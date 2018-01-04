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    Культура

    Звезда фильмов "Люди Икс" и "Начало" вышла замуж за подругу

    (обновлено: )35305
    О своей сексуальной ориентации Эллен Пейдж сообщила в феврале 2014 года, летом прошлого года она впервые появилась с Эммой Портнер на публике, а в январе - поделилась фотографией с обручальными кольцами.
    Эллен Пейдж вышла замуж за подругу Эмму Портнер
    Эллен Пейдж/Instagram

    КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Голливудская актриса Эллен Пейдж вышла замуж за свою подругу Эмму Портнер. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

    "Не верится, что теперь я могу назвать эту необыкновенную женщину своей женой", — написала звезда.

    Пейдж выложила фотографию с обручальными кольцами.

    Эллен Пейдж/Instagram
    Эллен Пейдж вышла замуж за подругу Эмму Портнер

    Впервые Пейдж и Портер появились вместе на публике летом 2017. О своей сексуальной ориентации Пейдж рассказала в феврале 2014 года.

    Эллен Пейдж получила мировую известность благодаря съемкам в таких фильмах, как "Люди Икс", "Начало" и "Лицом к лицу". За роль в картине "Джуно" актриса была номинирована на "Оскар".

    Ранее другая голливудская актриса — Ева Лонгория — поделилась личной фотографией. На ней она показала округлившийся живот: 42-летняя звезда впервые станет мамой.

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