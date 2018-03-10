По его мнению, "большая ошибка европейцев, в том числе правительства ФРГ, состояла в том, что они допустили, что тогдашний глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу вел переговоры о соглашении об ассоциацией только с Украиной, а не с Россией".
"Роль переговорщика в конфликте на Украине не может взять на себя один человек. В нынешней ситуации потребуется институт, который способен вести диалог с обеими сторонами - это может быть только ООН", - заявил Шредер.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".