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    Герхард Шредер

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Герхард Шредер объявил о свадьбе с переводчицей
    73-летний Герхард Шредер женится в пятый раз
    14:03 25.01.2018
    715
    Избранницей экс-канцлера стала кореянка 48-летняя Ким Со Ен. По словам Шредера, после свадьбы пара собирается жить в Южной Корее.
    Экс- канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
    Шредер: власти Украины ведут войну против Донбасса
    17:44 15.11.2017
    1185
    Экс-канцлер Германии Герхард Шредер также заявил, что мнение о том, что Россия якобы намерена "аннексировать Прибалтику", "абсурдно".
    Экс- канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
    О чем пишут в мире: избрание Шредера, "отставка за миллион долларов"
    12:22 30.09.2017
    449
    Мировые СМИ пишут об исходе американских дипломатов с Кубы, вхождении экс-канцлера ФРГ Герхард Шредера в совет директоров «Роснефти», а также анализируют отставку министра здравоохранения США.
    Экс- канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
    Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер возглавил совет Nord Stream 2
    14:43 05.10.2016
    516
    Согласно данным издания Tagesspiegel, назначение состоялось 29 июля. Вместе с тем в компании уточнили, что не планируют делать специальных комментариев по данной теме.
    Экс- канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
    Европе нужна новая миграционная политика - Шредер
    21:48 30.08.2015
    135
    По его словам, "Европа не может огородиться от мигрантов новым "железным занавесом", "их необходимо поддержать, интегрировать, параллельно создавая перспективы в странах, откуда они прибывают".
    Экс- канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
    США продолжали слежку за Шредером после окончания срока на посту канцлера
    07:09 12.07.2015
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    Сообщается, что интерес США к Шредеру сохранился после окончания его срока на посту канцлера из-за его работы в сфере, связанной с российской энергетикой.
    Экс- канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
    Виток санкций из-за конфликта в Украине нужно завершить - экс-канцлер ФРГ
    15:06 28.03.2015
    486Новые санкции в отношении России.
    По его мнению, "большая ошибка европейцев, в том числе правительства ФРГ, состояла в том, что они допустили, что тогдашний глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу вел переговоры о соглашении об ассоциацией только с Украиной, а не с Россией".
    Экс- канцлер ФРГ Герхард Шредер. Архивное фото
    Шредер считает, что переговорщиком по Украине может быть только ООН
    18:47 19.02.2014
    10Международная реакция на обострение ситуации в Украине
    "Роль переговорщика в конфликте на Украине не может взять на себя один человек. В нынешней ситуации потребуется институт, который способен вести диалог с обеими сторонами - это может быть только ООН", - заявил Шредер.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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