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По его мнению, "большая ошибка европейцев, в том числе правительства ФРГ, состояла в том, что они допустили, что тогдашний глава Еврокомиссии Жозе-Мануэль Баррозу вел переговоры о соглашении об ассоциацией только с Украиной, а не с Россией".