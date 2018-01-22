Мужчина в Италии устроил стрельбу по прохожим, есть жертвы

КИЕВ, 22 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Итальянец, открывший стрельбу с балкона своего дома в городе Беллона (провинция Казерта) в южной области Кампания, попытался застрелиться при штурме квартиры, сообщили РИА Новости в полицейском управлении города Казерта.

ANSA Мужчина в Италии устроил стрельбу по прохожим

"Ранены пять человек, жена стрелявшего найдена убитой. Сам он находится при смерти после того, как пытался покончить с собой во время штурма", — сказал собеседник агентства.

Позже стало известно, что мужчина скончался.

ANSA Мужчина в Италии устроил стрельбу по прохожим

Как сообщалось, вооруженный ружьем мужчина забаррикадировался в своей квартире. Он кричал, что убил свою жену, после чего открыл огонь по собравшейся толпе, посеяв панику среди местных жителей. Его 14-летней дочери удалось сбежать.

Смотрите также: Появилось видео с места нападения в школе Улан-Удэ

Ранее сообщалось, что в Луцке мужчина устроил стрельбу из охотничьего ружья.