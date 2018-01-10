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    Пакистан сделал резкие заявления в отношении США и приостановил сотрудничество

    (обновлено: )26750
    По словам министра обороны Пакистана Хуррама Дастгира Хана, Вашингтон пытается использовать Пакистан в качестве "козла отпущения" за свои военные неудачи в Афганистане.
    Special Services Group in Pakistan (Пакистан)
    AAMIR QURESHI / AFP

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Пакистан приостанавливает сотрудничество с Соединенными Штатами по линии военных и разведывательных служб, заявил министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан.

    Флаг Пакистана
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    "Мы приостановили широкомасштабное сотрудничество (с США — ред.) по линии военных ведомств и разведки", — сказал глава Минобороны. Трансляцию его выступления вел местный телеканал 92 News.

    Об этом он заявил, выступая в Институте Стратегических Исследований в столице страны Исламабаде. По словам Хана, США "терпят поражение в Афганистане, несмотря на затраты в размере миллиардов долларов". Министр предположил, что Вашингтон пытается использовать Пакистан в качестве "козла отпущения" за свои военные неудачи в Афганистане.

    "Пакистан не стремится назначить цену за свои жертвы, но хочет, чтобы их признали", — заявил министр.

    Заявление главы Минобороны прозвучало спустя несколько дней после того, как США объявили о прекращении финансовой помощи Пакистану в сфере безопасности. Такое решение было принято в ответ на недостаточные, с точки зрения Вашингтона, меры Исламабада по борьбе с терроризмом. В Пакистане в ответ заявили, что не считают обоснованным данный шаг, подчеркнув, что сотрудничество Вашингтона и Исламабада напрямую служило национальным интересам самих США.

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