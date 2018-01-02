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    Политика

    МИД Пакистана вызвал посла США из-за критических высказываний Трампа

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    Пакистанское внешнеполитическое ведомство вызвало посла США Дэвида Хейла, чтобы выразить протест в связи с "необоснованными обвинениями" Трампа в отношении Пакистана.
    Пакистан. Исламабад
    RIA News Н. Оботов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. МИД Пакистана вызвал американского посла после публикации президента США Дональда Трампа в Twitter с критикой в адрес Исламабада, сообщает местная газета News International со ссылкой на источники.

    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP
    "Хватит!" Трамп обвинил Пакистан в содействии террору

    Как пишет издание, пакистанское внешнеполитическое ведомство вызвало посла США Дэвида Хейла в понедельник вечером, 1 января, чтобы выразить протест в связи с "необоснованными обвинениями" Трампа в отношении Пакистана.

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    Ранее Трамп написал в Twitter, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана. Американский лидер пообещал, что больше этого не будет.

    Напомним, на днях Трамп впервые прокомментировал массовые акции протеста в Иране. 

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