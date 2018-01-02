2 января, ТОП событий в мире: Трамп атакует Пакистан, Time's Up в Голливуде

РИА Новости Украина

Протесты в Иране

Зарубежные СМИ во вторник продолжают освещать ситуацию в Иране, где с прошлого четверга проходят акции протеста.

"Игнорируя призывы президента Хасана Роухани к спокойствию, иранские протестующие вышли пятый день подряд в понедельник на улицы нескольких городов страны. Затаенное разочарование по поводу политической и экономической ситуации вылилось в одно из самых масштабных проявлений недовольства за последние несколько лет", — пишет газета New York Times.

В понедельник, по данным газеты Guardian, для разгона протестующих в Тегеране полицейские применяли дубинки. Такая же ситуация, как пишет издание, наблюдалась в других иранских городах. В Неджефабаде в ходе манифестации один из протестующих открыл огонь по сотрудникам полиции, один полицейский погиб. По данным New York Times, "за день до этого протестующие в провинциальных городах пытались штурмовать отделения полиции, военные объекты".

Всего, как пишут западные СМИ, акции протеста с прошлого четверга проходили по меньшей мере в шести иранских городах. Жертвами манифестаций стали более 10 человек, около 200 задержанных только в одном Тегеране. В воскресенье власти Ирана временно заблокировали доступ к нескольким социальным сетям, включая Telegram и Instagram, в понедельник ограничения не были сняты. Как заявлял основатель Telegram Павел Дуров, ранее администрация сети "приостановила работу канала amadnews, призывавшего подписчиков применять коктейли Молотова против полиции".

"Масштаб и скорость, с которой распространились протесты по Ирану, озадачили в стране многих, в том числе реформистов, которые критически относятся к политической атмосфере в стране, но опасаются любых действий по смене режима", — пишет газета Guardian. Газета New York Times также признает, что "сила и изменчивость протестов застали иранских политиков врасплох".

"Некоторые осудили их, назвав "беспорядками", другие признали, что масштабное недовольство, стоящее в их основе, нельзя более игнорировать", — отмечает газета. Издания подчеркивают, что это самые масштабные акции в Иране со времен протестов 2009 года, и отмечают, что они вызваны скорее недовольством не политической, а экономической ситуацией. New York Times отмечает, что большинство задержанных в ходе нынешних протестов — иранцы моложе 25 лет.

"Атака" Трампа на Пакистан

Ведущие мировые СМИ (Washington Post, USA Today, Guardian, Mirror и другие) не оставили без внимания первый в 2018 году твит президента США Дональда Трампа, в котором он "атаковал" Пакистан.

В своем сообщении американский лидер написал, что США направляли финансовую помощь Пакистану, но Исламабад не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана. Трамп пообещал, что больше этого не будет.

"Трамп начал новый год с атаки на Исламабад в своем первом твите в 2018 году", — пишет газета Guardian. Как пишет Washington Post, пакистанские чиновники поспешили организовать совещание должностных лиц во вторник, чтобы подумать, как ответить на "атаку в Twitter".

Издание также приводит заявление министра иностранных дел Пакистана Хаваджа Асифа, который в интервью местному телеканалу заявил, что "Пакистан готов публично предоставить подробные данные о полученной от США помощи", а также отметил, что слова Трампа о финансовой помощи Исламабаду "не имеют значения", так как пакистанские власти уже отказались от расширения сотрудничества с США. Газета Chicago Tribun,в свою очередь приводит ответное заявление главы министерства обороны Пакистана, в котором он сообщил, что его страна в качестве "союзника (США) по борьбе с терроризмом", предоставила Вашингтону сухопутные и воздушные линии связи, военные базы и сотрудничество в сфере разведки, не получив от США ничего, кроме "ругани и недоверия".

"Дональд Трамп использовал первый твит 2018 года, чтобы наброситься на еще одну страну", пишет газета Mirror. Издание приводит слова представителя Совета национальной безопасности (СНБ), что власти США решили пока не выделять Пакистану 255 миллионов долларов, которые они собирались перечислить этой стране на борьбу с терроризмом. "Не сразу понятно, что вызвало критику Трампа в отношении Пакистана, но он уже давно жаловался, что Исламабад не делает достаточно для борьбы с боевиками-исламистами", отмечает Mirror. "Напряжение между Вашингтоном и Исламабадом усилилось после того, как президент США объявил о новой стратегии страны в Афганистане", пишет газета Guardian.

Time's Up: Голливуд против домогательств

Более 300 женщин, работающих в Голливуде, включая Натали Портман, Эмму Стоун и Риз Уизерспун, начали новый год с запуска кампании по борьбе с сексуальным домогательством в шоу-бизнесе и на рабочем месте во всем мире, пишет газета Guardian. Реклама движения, получившего название Time's Up, размещена в новом выпуске газеты New York Times. "Борьба женщин за то, чтобы начать работать, двигаться по карьерной лестнице и просто за то, чтобы их услышали и признали на рабочем месте, где доминируют мужчины, должна закончиться, пришло время положить конец этой неприступной монополии", — цитирует издание письмо основателей движения.

Газеты подчеркивают, что у движения нет лидера, организацией управляют волонтеры, которые объединяются в "рабочие группы". Одна из них отвечает за создание плана по борьбе с сексуальными домогательствами в шоу-бизнесе, другая разрабатывает законодательство, направленное на уменьшение злоупотреблений на рабочем месте, третья принимает меры для того, чтобы представители сексуальных меньшинств были услышаны, четвертая выступает за гендерное равенство при найме работников творческой сферы.

В рамках кампании также создан фонд правовой защиты, который будет "связывать женщин, ставших жертвами сексуальных домогательств, и юристов". Среди главных доноров фонда — актрисы Риз Уизерспун, Мерил Стрип и Кейт Кэпшоу, режиссер Стивен Спилберг и другие. Учредители фонда уже собрали пожертвования на сумму 13 миллионов долларов.

"В каком-то смысле, — пишет Guardian, - кампания Time"s Up запускается как дополнение к движению #MeToo, которое выросло из спонтанной реакции на разоблачения, касающиеся голливудской системы получения роли "через сексуальный контакт".

Среди "игроков развлекательной индустрии (которых обвиняли в сексуальных домогательствах и злоупотреблениях властью) — Харви Вайнштейн, Джеймс Тобэк и Дастин Хоффман", напоминает газета USA Today. "Никто не может предсказать, приведет ли этот взрыв энергии к устойчивым изменениям", пишет New York Times, но как утверждают участники движения, "бездействие больше невозможно".

Старт продаж марихуаны в Калифорнии

Многие мировые СМИ, включая USA Today, Business Insider, Los Angeles Times, TIME, New York Times, Washington Examiner, Sun и Telegraph, пишут об официальном начале продаж марихуаны в рекреационных целях в крупнейшем американском штате Калифорния.

Читайте также: Тренд дня: "со времен Сталина не было такой власти у нас"

Новые правила вступили в силу в полночь нового 2018 года. Как сообщает портал Business Insider, "взрослые в возрасте от 21 года могут покупать до 1 унции (около 28 грамм) марихуаны". Кроме того, теперь можно "выращивать дома до шести единиц этого растения без разрешения врача". "Магазины розничной продажи каннабиса в Калифорнии впервые распахнули свои двери в понедельник (1 января — ред.), открывая, по словам сторонников, крупнейший в мире рынок легализованной рекреационной марихуаны", пишет газета New York Times. Издание отмечает, что "медицинская марихуана была легальной в Калифорнии в течение более 20 лет, однако ее полная легализация является важной вехой для быстрорастущей индустрии производства каннабиса". New York Times также напоминает, что Калифорния стала шестым американским штатом, разрешившим продажу марихуаны в рекреационных целях, вслед за Колорадо, Вашингтоном, Орегоном, Аляской и Невадой. Издание отмечает, что подобный шаг "может увеличить напряженность между местными и федеральными чиновниками по контролю за наркотиками во главе с генпрокурором Джеффом Сешнсом — ярым противником легализации". СМИ подчеркивают, что купить марихуану в любом магазине будет по-прежнему невозможно. Чтобы ее продавать, необходима специальная лицензия, которую на данный момент получили несколько десятков компаний.