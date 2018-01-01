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    "Хватит!" Трамп обвинил Пакистан в содействии террору

    (обновлено: )16501
    Дональд Трамп возмутился, что США глупо перевели Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они отвечали только ложью и мошенничеством, думая, что лидеры Америки - идиоты.
    Дональд Трамп
    SAUL LOEB / AFP

    КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. США направляли финансовую помощь Пакистану, но он не помогал в борьбе с терроризмом и укрывал боевиков из Афганистана, "больше этого не будет", заявил президент США Дональд Трамп.

    "США глупо перевели Пакистану более 33 миллиардов долларов помощи за последние 15 лет, а они отвечали нам только ложью и мошенничеством, думая, что наши лидеры — идиоты. Они предоставляют убежище террористам, за которыми мы охотимся в Афганистане, и почти не оказывают помощь. Довольно!" — написал Трамп в своем Twitter.

    Ранее Трамп заявлял, что Пакистан может "многое потерять", если не будет бороться с террористами, которые находят убежище на его территории.

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    Напомним, в новогоднем обращении президент Петр Порошенко пообещал обеспечить политические условия для экономического роста в стране.

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