США намерены разработать ядерную боеголовку для сдерживания РФ - СМИ

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Белый дом Дональда Трампа планирует ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку малой мощности для ракет Trident, пишет газета Guardian со ссылкой на бывшего американского чиновника.

Как заявил спецсоветник экс-президента США Барака Обамы по вопросам контроля за вооружениями и нераспространению ядерного оружия Джон Вульфстал, новый обзор ядерной политики, подготовленный Пентагоном, предусматривает использование модифицированных баллистических ракет подводного пуска Trident D5 с подобными боеголовками с целью сдерживания РФ от использования ядерных боеголовок тактического назначения при конфликте в Восточной Европе.

Как ожидается, первый за восемь лет обзор конфигурации ядерных сил может быть опубликован в конце января. По данным издания, новая политика также предполагает расширение условий, при которых США могли бы использовать ядерный арсенал. К ним относится ответ на неядерную атаку, повлекшую большое количество жертв, или на атаку объектов жизнеобеспечения населения, управления и контроля за ядерным вооружением.

По данным издания, новая ядерная политика является значительно более воинственной по сравнению с политикой, существовавшей при администрации Обамы, которая была направлена на уменьшение роли ядерного оружия в обороне США. Как утверждает Вульфстал, последняя версия обзора является менее воинственной из рассматриваемых ранее проектов.

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"В ней (финальной версии обзора) нет многих ужасных вещей, которые были там изначально. Согласно тому, что сказали мне люди, которые написали это, то, чего они пытались добиться — это послать четкое сдерживающее сообщение русским, северокорейцам и китайцам. Используемый там хороший, сдержанный, но сильный язык дает ясно понять, что любая попытка России или КНДР использовать ядерное оружие приведет к массовым последствиям для них", — заявил Вульфстал.

По данным издания, сторонники контроля за вооружениями выразили тревогу по поводу нового предложения о создании более "пригодного для использования" ядерного оружия меньшего размера, отметив, что это делает более вероятной возможность начала ядерной войны.

Напомним, в конце декабря прошлого года РФ призвала США вывести свои ядерные вооружения из Европы.