наверх
03.01.201816:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России отреагировали на "ядерные кнопки" США и КНДР

    Тема:

    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (790)

    (обновлено: )23870
    Российский сенатор Франц Клинцевич считает, что "США, как великой державе, не пристало равняться с КНДР величиной ядерной кнопки". По его мнению, от американцев ждут "куда более сильные козыри".
    Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-12
    REUTERS KCNA/via REUTERS

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Российский сенатор Франц Клинцевич заявил, что в ситуации с КНДР все ждут от США проявления здравого смысла и ответственности, а не состязания в том, у кого размер ядерной кнопки больше.

    "Думаю, что США, как великой державе, не пристало равняться с КНДР величиной ядерной кнопки, к тому же это не тот аргумент, который может убедить ее лидера Ким Чен Ына. Все мы ждем, когда американцы выложат на стол куда более сильные козыри – здравый смысл и ответственность. Вот их точно будет нечем бить", — написал Клинцевич в Facebook.

    Франц Клинцевич/Facebook, 3 января 2018

    Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, выступая с новогодним обращением, предупредил, что держит наготове пусковую кнопку ядерных ракет. Он заявил, что у него на рабочем столе теперь находится ядерная кнопка, на которую он может нажать, если Соединенные Штаты будут угрожать его стране. Позже президент США Дональд Трамп ответил на это, что у него тоже есть ядерная кнопка, "но она гораздо больше и мощнее".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ирина Ноздровская. Архивное фото
    Убийство Ноздровской: страна протрезвела
    Вадим Карасев
    Украина 2018: новые испытания
    Уволенный начальник Львовского областного управления юстиции Ярослав Жукровский
    Националистический радикализм крепчает
    Здание НКРЭКУ
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов