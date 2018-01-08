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    Двое британцев начали готовить теракт и влюбились - СМИ

    (обновлено: )222
    Британские СМИ сообщают, что 36-летний выходец из Судана Мохаммед познакомился с 33-летней жительницей Лондона Эль-Хассан для разработки теракта.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Британский суд признал виновными в подготовке теракта мужчину и женщину, которые познакомились незадолго до этого через сайт знакомств, сообщает газета Guardian.

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    Согласно изданию, 36-летний выходец из Судана Мохаммед познакомился с 33-летней жительницей Лондона Эль-Хассан, поскольку она работала фармацевтом и обладала необходимыми для создания взрывчатых веществ знаниями. При этом пара разделила не только "общую идеологию, но и эмоциональную привязанность друг к другу".

    Обвиняемые находились в постоянном контакте, но помимо обычных сообщений обменивались экстремистскими видеороликами и фотографиями, пишет издание.

    После ареста пары в декабре полиция обнаружила у них дома несколько компонентов для взрывчатки. Кроме того, правоохранительные органы получили информацию о том, что мужчина присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в России и ряде других стран).

    Задержанные отрицали свою вину.

    По данным издания, приговор будет вынесен в конце февраля.

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