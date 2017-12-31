Суд арестовал обвиняемого в совершении теракта в магазине в Петербурге

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Калининский районный суд Санкт-Петербурга в воскресенье, 31 декабря,вынес постановление о заключении под стражу обвиняемого в совершении теракта в магазине "Перекресток", сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, сработало в среду, 27 декабря, в супермаркете в Петербурге. По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство нескольких лиц, совершенное общеопасным способом. Позже президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом. Следственный комитет РФ 31 декабря переквалифицировал дело о взрыве в петербургском магазине на статью о теракте.

"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Лукьяненко, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. "В" ч.2 ст.205 УК РФ, сроком на 2 месяца, до 28.02.2018 г", — говорится в сообщении.

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"Фигурант против ареста не возражал. Вину во вменяемых деяниях признал. На учете в ПНД не состоит. Заболеваний, препятствующих заключению под стражу, не имеет", — сообщается там же.

В то же время в сообщении отмечается, что Лукьяненко намерен обжаловать постановление суда об аресте.

Ранее представитель СК сообщала, что обвиняемому будет назначена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит степень его вменяемости.

Ранее ответственность за взрыв в Санкт-Петербурге взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".