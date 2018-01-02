Великобритания включила Украину в топ стран с высокой вероятностью терактов

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КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Великобритании предупреждает граждан о высоких рисках терактов в Турции, Украине, Германии и Франции.

Данные МИД, сформированные на основе анализа недавних предостережений МИД Великобритании своим туристам и данным рейтинга Global Terrorism Index, приводит издание The Sun.

Наименее опасными европейскими странами в топ-10 относительно угрозы терактов в праздничные дни стали Белоруссия, Болгария и Польша.

thesun.co.uk Анализ предостережений МИД Великобритании

Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.

Самой опасной страной в мировом рейтинге стал Ирак, за ним следуют Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.

thesun.co.uk Анализ предостережений МИД Великобритании в целом в мире

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины зафиксировала 1286 фактов террористической деятельности в течение 2017 года.