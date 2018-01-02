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    В мире

    Великобритания включила Украину в топ стран с высокой вероятностью терактов

    (обновлено: )17320
    Наименее опасными европейскими странами по мнению МИД Великобритании относительно угрозы терактов в праздничные дни стали Белоруссия, Болгария и Польша.
    Флаги Великобритании
    AFP PHOTO / DAMIEN MEYER

    КИЕВ, 2 янв — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Великобритании предупреждает граждан о высоких рисках терактов в Турции, Украине, Германии и Франции. 

    Данные МИД, сформированные на основе анализа недавних предостережений МИД Великобритании своим туристам и данным рейтинга Global Terrorism Index, приводит издание The Sun.

    Наименее опасными европейскими странами в топ-10 относительно угрозы терактов в праздничные дни стали Белоруссия, Болгария и Польша.

    thesun.co.uk
    Анализ предостережений МИД Великобритании

    Среди направлений, которые являются популярными для зимнего отдыха, британские дипломаты определили наиболее опасными Австралию, Таиланд, Мальдивы и Филиппины.

    Самой опасной страной в мировом рейтинге стал Ирак, за ним следуют Афганистан, Нигерия, Сирия и Пакистан.

    thesun.co.uk
    Анализ предостережений МИД Великобритании в целом в мире

    Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины зафиксировала 1286 фактов террористической деятельности в течение 2017 года.

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