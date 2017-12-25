Теракт или нет? Появились две версии смертельного ЧП с автобусом в Москве

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. Версия теракта в качестве причины въезда автобуса в подземный переход на западе Москвы не рассматривается, сказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Это не теракт", — сказал собеседник агентства.

@irakurochkinaa Автобус в Москве въехал в подземный переход: есть жертвы

По разным данным, в аварии погибли от четырех до пяти человек, около 15 получили травмы.

Ранее источник в экстренных службах столицы сообщил, что рассматриваются две версии крупного ДТП у метро "Славянский бульвар" в Москве: автобус или "подрезала" другая машина, или у него отказали тормоза.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.