Новым лидером британских консерваторов стал министр по миграции

КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Новым главой Консервативной партии Великобритании назначен министр по вопросам миграции Брендон Льюис. Такое решение, как сообщили РИА Новости в канцелярии премьера, приняла в понедельник глава кабинета Тереза Мэй и одобрила королева Елизавета II.

Ранее лидер консерваторов Патрик Маклохлин заявил об отставке.

Льюис с новым назначением покидает пост министра по миграции.

"Королева одобрила назначение Льюиса министром без портфеля. Он также станет новым председателем Консервативной партии", — сообщил представитель канцелярии.

Ранее СМИ сообщали, что Мэй назначит лидером партии министра транспорта Криса Грэйлинга, а аппарат Консервативной партии даже опубликовал твит с поздравлениями. Однако твит вскоре был удален, а сообщения СМИ не подтвердились.

В настоящее время в резиденции премьера на Даунинг-стрит проходит совещание, на котором глава британского правительства назовет обновленный состав кабинета министров. Отставки предсказывались для Грининга, Маклохлина, лидера палаты общин Андреи Лидсом, министра транспорта Криса Грэйлинга и для министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.

Пост главы аппарата британского правительства, фактического заместителя премьер-министра, остававшийся вакантным после отставки Дэмиана Грина, может занять министр здравоохранения Джереми Хант.

В понедельник в отставку также подал министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир, однако это связано не с изменениями в правительстве, а с проблемами со здоровьем министра.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Великобритании предупреждает граждан о высоких рисках терактов в Турции, Украине, Германии и Франции.