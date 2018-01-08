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    Новым лидером британских консерваторов стал министр по миграции

    (обновлено: )53
    Сообщается, что королева Елизавета II одобрила назначение Льюиса министром без портфеля. Он также станет новым председателем Консервативной партии.
    Новым главой Консервативной партии Великобритании назначен министр по вопросам миграции Брендон Льюис
    en.wikipedia.org

    КИЕВ, 8 янв – РИА Новости Украина. Новым главой Консервативной партии Великобритании назначен министр по вопросам миграции Брендон Льюис. Такое решение, как сообщили РИА Новости в канцелярии премьера, приняла в понедельник глава кабинета Тереза Мэй и одобрила королева Елизавета II.

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    Ранее лидер консерваторов Патрик Маклохлин заявил об отставке.

    Льюис с новым назначением покидает пост министра по миграции.

    "Королева одобрила назначение Льюиса министром без портфеля. Он также станет новым председателем Консервативной партии", — сообщил представитель канцелярии.

    Ранее СМИ сообщали, что Мэй назначит лидером партии министра транспорта Криса Грэйлинга, а аппарат Консервативной партии даже опубликовал твит с поздравлениями. Однако твит вскоре был удален, а сообщения СМИ не подтвердились.

    В настоящее время в резиденции премьера на Даунинг-стрит проходит совещание, на котором глава британского правительства назовет обновленный состав кабинета министров. Отставки предсказывались для Грининга, Маклохлина, лидера палаты общин Андреи Лидсом, министра транспорта Криса Грэйлинга и для министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка.

    Пост главы аппарата британского правительства, фактического заместителя премьер-министра, остававшийся вакантным после отставки Дэмиана Грина, может занять министр здравоохранения Джереми Хант.

    В понедельник в отставку также подал министр по делам Северной Ирландии Джеймс Брокеншир, однако это связано не с изменениями в правительстве, а с проблемами со здоровьем министра.

    Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Великобритании предупреждает граждан о высоких рисках терактов в Турции, Украине, Германии и Франции. 

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