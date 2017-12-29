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    Посол Великобритании прокомментировала увольнение Деевой

    (обновлено: )54904
    По мнению посла Великобритании в Украине Джудит Гоф, Анастасия Деева на посту заместителя главы МВД по европейской интеграции "продемонстрировала мужество и решительность".
    Анастасия Деева
    l-a-b-a.com

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф сожалеет из-за увольнения заместителя министра внутренних дел по европейской интеграции Анастасии Деевой. Об этом она написала в блоге на "Украинской правде".

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    "Я также хотела бы отдать должное работе заместителя министра внутренних дел Анастасии Деевой, которая, к сожалению, ушла в отставку", – написала Гоф, добавив, что бывший заместитель главы МВД Арсена Авакова "продемонстрировала мужество и решительность (как и результаты) в вопросах защиты прав украинских женщин".

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    Анастасия Деева была назначена на должность в ноябре 2016 года. Ее назначение вызвало скандал: на момент назначения Деевой исполнилось 24 года, она не имела опыта работы на уровне заместителя министра. К тому же назначение Деевой на должность было осуществлено с нарушениями законодательства: не был проведен конкурс на замещение должности, ее кандидатура не была согласована с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции.

    После заступления Деевой на пост замминистра в интернете были опубликованы ее фотографии, сделанные в стиле ню.

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