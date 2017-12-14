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    В Великобритании на свет появилась девочка с сердцем наружу

    (обновлено: )32411
    В британском Булуэлле родилась девочка с редким врожденным пороком — эктопия сердца, при котором сердечная мышца оказывается расположенной снаружи грудной клетки.
    Global News

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian, врачи поставили диагноз на девятой неделе беременности.

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    Они сообщили, что шансы на выживание у ребенка малы — более 90% новорожденных с эктопией сердца рождаются мертвыми или умирают в первые дни жизни. Специалисты рекомендовали сделать аборт, однако родители были против.

    Девочка родилась живой, в первый час ее жизни было проведено три операции, в которых участвовали более 50 врачей. Хирурги сформировали новую грудную клетку и поместили в нее сердце.

    В результате, отмечает издание, новорожденная стала первой в Великобритании, кому удалось выжить с подобным пороком.

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