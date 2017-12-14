В Великобритании на свет появилась девочка с сердцем наружу

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на The Guardian, врачи поставили диагноз на девятой неделе беременности.

Они сообщили, что шансы на выживание у ребенка малы — более 90% новорожденных с эктопией сердца рождаются мертвыми или умирают в первые дни жизни. Специалисты рекомендовали сделать аборт, однако родители были против.

Девочка родилась живой, в первый час ее жизни было проведено три операции, в которых участвовали более 50 врачей. Хирурги сформировали новую грудную клетку и поместили в нее сердце.

В результате, отмечает издание, новорожденная стала первой в Великобритании, кому удалось выжить с подобным пороком.