В Британии в новогоднюю ночь будут ездить "пьяные автобусы"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина.

Великобритании на новогодние праздники будут ездить грузовики, в которых оборудованы передвижные вытрезвители, сообщает ВВС

По словам руководителя службы Саймона Стивенса, он пристально следит за тем, как мобильные подразделения будут работать в новогоднюю ночь.

Окончательное решение по их повсеместному внедрению будет принято позднее.

Эти грузовики также называют "пьяными автобусами". У них есть лекарства, кровати, иногда даже душевые. В нескольких городах — Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле — они уже работают круглый год.

"Вытрезвители на колесах — это безопасное место для тех, кто перепил и требует осмотра, а также отоспаться", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, работа метрополитена столицы в новогоднюю ночь будет продлена на 3 часа.