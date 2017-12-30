В Британии в новогоднюю ночь будут ездить "пьяные автобусы"

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина.ВВС.
По словам руководителя службы Саймона Стивенса, он пристально следит за тем, как мобильные подразделения будут работать в новогоднюю ночь.
Окончательное решение по их повсеместному внедрению будет принято позднее.
Эти грузовики также называют "пьяными автобусами". У них есть лекарства, кровати, иногда даже душевые. В нескольких городах — Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле — они уже работают круглый год.
"Вытрезвители на колесах — это безопасное место для тех, кто перепил и требует осмотра, а также отоспаться", — отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, работа метрополитена столицы в новогоднюю ночь будет продлена на 3 часа.