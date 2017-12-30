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    В Британии в новогоднюю ночь будут ездить "пьяные автобусы"

    (обновлено: )25
    Грузовики также называют "пьяными автобусами". У них есть лекарства, кровати, иногда даже душевые. В нескольких городах - Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле - они уже работают круглый год.
    Лондон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. 

    В центре Киева открылся новогодний городокс
    РИА Новости Украина
    В центре Киева открылся новогодний городок
    В Великобритании на новогодние праздники будут ездить грузовики, в которых оборудованы передвижные вытрезвители, сообщает ВВС.

    По словам руководителя службы Саймона Стивенса, он пристально следит за тем, как мобильные подразделения будут работать в новогоднюю ночь.

    Окончательное решение по их повсеместному внедрению будет принято позднее.

    Эти грузовики также называют "пьяными автобусами". У них есть лекарства, кровати, иногда даже душевые. В нескольких городах — Ньюкасле, Кардиффе, Манчестере и Бристоле — они уже работают круглый год.

    "Вытрезвители на колесах — это безопасное место для тех, кто перепил и требует осмотра, а также отоспаться", — отмечается в сообщении.

    Как сообщалось ранее, работа метрополитена столицы в новогоднюю ночь будет продлена на 3 часа.

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