Пентагон высказался о покупке Турцией российских С-400

КИЕВ, 30 дек – РИА Новости Украина. Совместимые со стандартами НАТО противоракетные системы лучше отвечают потребностям Турции, поэтому США намерены ускорить поставку систем в эту страну, заявили в Пентагоне.

"Совместимые со (стандартами) НАТО системы противоракетной обороны остаются лучшим вариантом для защиты Турции от всего спектра угроз в регионе… Турция продолжает придерживаться систем ПРО стран НАТО, в том числе системы "Patriot" США, для своих более широких и долгосрочных потребностей в противовоздушной обороне. США привержены ускорению поставок оборудования, приобретенного Турцией, по мере возможностей", — заявил РИА Новости представитель пресс-службы Пентагона.

Таким образом он прокомментировал закупку Турцией комплексом С-400 у России. Ранее в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата Оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. При этом стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства зенитно-ракетных комплексов в Турции.

Представитель Пентагона напомнил, что США ранее уже донесли турецким партнерам свои обеспокоенности по поводу закупок российских С-400. При этом он подчеркнул, что две страны сохраняют "глубокие и значительные отношения в сфере военной торговли".

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Мобильная зенитная ракетная система дальнего действия С-400 "Триумф" (разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.