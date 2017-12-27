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    Турция купила у РФ четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд

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    Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, говоря о кредитовании со стороны РФ, рассказал, что российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры.
    ЗРК С-400. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Турция купила у России четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов, 55% этой суммы — российские кредитные средства, сообщил генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов.

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    В интервью газете "Коммерсант" он подтвердил, что Турция купила четыре дивизиона. "Да, на 2,5 миллиарда долларов", — сказал Чемезов, отвечая на соответствующий вопрос.

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    Говоря о кредитовании со стороны РФ, он рассказал, что российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры.

    "Осталось только утвердить финальные документы. Могу сказать, что 45% общей суммы контракта они выплачивают в качестве аванса, 55% — российские кредитные средства. Первые поставки планируем начать в марте 2020 года", — добавил он.

    Ранее в минобороны РФ заявили, что истребитель F-22 ВВС США провоцировал российские самолеты в Сирии. 

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