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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "С-400 в Сирии уже давно". С-300 там появились после того, как пошли утечки от экспертов, близких к американскому истеблишменту, что американцы будут бомбить крылатыми ракетами сирийские аэродромы.