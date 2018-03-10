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    С-400 «Триумф»

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 16
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    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400. Архивное фото
    В России готовы продавать С-400 США
    01:53 11.02.2018
    421
    По словам гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, С-400 не является оружием для нападения, это оборонительная система, поэтому нет никаких проблем с точки зрения безопасности.
    Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
    Еще один российский зенитно-ракетный дивизион заступил на дежурство в Крыму
    11:54 13.01.2018
    590
    Дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400 в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной.
    Пентагон
    Пентагон высказался о покупке Турцией российских С-400
    01:57 30.12.2017
    308
    США ранее уже донесли турецким партнерам свои обеспокоенности по поводу закупок российских С-400. В Пентагоне отметили, что совместимые со стандартами НАТО системы противоракетной обороны остаются лучшим вариантом для защиты Турции.
    ЗРК С-400. Архивное фото
    Турция купила у РФ четыре дивизиона С-400 на $2,5 млрд
    01:57 27.12.2017
    428
    Генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов, говоря о кредитовании со стороны РФ, рассказал, что российский и турецкий Минфин уже завершили переговоры.
    Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
    В Крыму на дежурство заступают новые дивизионы ракетных систем С-400
    16:24 22.12.2017
    376
    Два дивизиона зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 уже находятся на полуострове, заявил командующий российской четвёртой армией ВВС и ПВО.
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400
    Асад: Сирия и Россия ведут переговоры о новых поставках средств ПВО
    04:11 23.04.2017
    186Сирия: военная операция Турции и реакция в мире
    По словам президента Сирии Башара Асада, Дамаск заинтересован в российских системах ПВО последнего поколения. Переговоры о поставках вооружений - "это часть ежедневных отношений между министерствами обороны РФ и Сирии".
    Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
    Полк С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму 
    05:34 15.01.2017
    488Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Согласно сообщению пресс-службы ЮВО РФ, вооружение гвардейского зенитного ракетного Севастопольско-Феодосийского полка было пополнено современной системой ПВО С-400 "Триумф".
    Дивизион С-400 Триумф заступил на боевое дежурство в Крыму. Видео
    Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму 
    02:43 15.01.2017
    358Игра на нервах: учения Украины возле Крыма
    Зенитный ракетный полк Южного военного округа (ЮВО), вооруженный системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в Крыму, сообщила пресс-служба ЮВО РФ.
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400
    МИД РФ: Россия разместила С-300 в Сирии из-за намерений США бомбить аэродромы
    22:12 07.10.2016
    442РФ и США: железный занавес
    По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "С-400 в Сирии уже давно". С-300 там появились после того, как пошли утечки от экспертов, близких к американскому истеблишменту, что американцы будут бомбить крылатыми ракетами сирийские аэродромы.
    В РФ проводят учения с боевыми стрельбами С-400 Триумф. Видео
    В РФ проводят учения с боевыми стрельбами С-400 "Триумф" 
    17:56 12.08.2016
    285
    Новосибирские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" проведут боевые пуски в Бурятии, преодолев маршем более трех тысяч километров, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа РФ.
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400
    США после размещения российского ЗРК С-400 не наносили удары в Сирии
    04:51 28.11.2015
    1387Сирия: военное противостояние.
    В штабе коалиции выразили надежду, что Россия, разместив С-400, будет придерживаться заключенного ранее меморандума об избежании конфликтов и не будет нацеливать эту систему против самолетов коалиции.
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400
    Россия развернула на авиабазе Хмеймим в Сирии ЗРК С-400 
    20:48 26.11.2015
    774Сирия: военное противостояние.
    Зенитный ракетный комплекс С-400 уже доставлен, развернут и заступил на боевое дежурство на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии, сообщил в четверг журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400. Видео
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400 
    19:21 26.11.2015
    442Россия - Турция. Восстановление отношений
    Зенитный ракетный комплекс С-400 уже доставлен, развернут и заступил на боевое дежурство на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии, сообщил в четверг журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
    Зенитные ракетные системы С-400. Архивное фото
    В США обеспокоены переброской российских комплексов С-400 в Сирию - СМИ
    04:57 26.11.2015
    832Сирия: военное противостояние.
    Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что военное ведомство перебросит на авиабазу "Хмеймим" в Сирии, где базируется российская авиационная группа, новейшие зенитно-ракетные системы С-400.
    Российская боевая авиация на авиабазе Хмеймим в Сирии
    Минобороны РФ: комплексов С-400 на авиабазе в Сирии не было и нет
    15:42 13.11.2015
    166Сирия: военное противостояние.
    Как сообщил генерал-майор Игорь Конашенков, сообщение, которое появилось в британском издании Daily Mail, является дезинформацией. Заявление прозвучало в ходе брифинга для иностранных журналистов, находящихся в рамках пресс-тура на авиабазе.
    ЗРК Бук. Архивное фото
    На востоке России стартуют учения ПВО с зенитно-ракетными комплексами
    11:13 02.02.2015
    309
    В Восточном военному округе РФ стартует ряд учения с комплексами С-300, С-400 и "Бук". Всего состоится 50 тренировок и учения на территории Бурятии и Приморского края.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Россия развернула в Сирии ЗРК С-400. Архивное фото
    В России готовы продавать С-400 США
    01:53 11.02.2018
    421
    По словам гендиректора российской госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова, С-400 не является оружием для нападения, это оборонительная система, поэтому нет никаких проблем с точки зрения безопасности.
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