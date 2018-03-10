США ранее уже донесли турецким партнерам свои обеспокоенности по поводу закупок российских С-400. В Пентагоне отметили, что совместимые со стандартами НАТО системы противоракетной обороны остаются лучшим вариантом для защиты Турции.
По словам президента Сирии Башара Асада, Дамаск заинтересован в российских системах ПВО последнего поколения. Переговоры о поставках вооружений - "это часть ежедневных отношений между министерствами обороны РФ и Сирии".
По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, "С-400 в Сирии уже давно". С-300 там появились после того, как пошли утечки от экспертов, близких к американскому истеблишменту, что американцы будут бомбить крылатыми ракетами сирийские аэродромы.
Новосибирские зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" проведут боевые пуски в Бурятии, преодолев маршем более трех тысяч километров, говорится в сообщении пресс-службы Центрального военного округа РФ.
Зенитный ракетный комплекс С-400 уже доставлен, развернут и заступил на боевое дежурство на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии, сообщил в четверг журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Зенитный ракетный комплекс С-400 уже доставлен, развернут и заступил на боевое дежурство на российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии, сообщил в четверг журналистам официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Как сообщил генерал-майор Игорь Конашенков, сообщение, которое появилось в британском издании Daily Mail, является дезинформацией. Заявление прозвучало в ходе брифинга для иностранных журналистов, находящихся в рамках пресс-тура на авиабазе.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".