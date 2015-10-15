наверх
10.03.201803:14
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё
    В мире

    ЕБРР уверен в выделении Украине кредита на $300 млн

    Тема:

    Списание госдолга Украины кредиторами (398)

    (обновлено: )6001
    "Есть основания полагать, что все будет выдано, поскольку он (кредит) был одобрен советом директоров ЕБРР", - сказал Малиж на пресс-конференции в четверг.
    Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
    Фото из аккаунта ЕБРР на Flickr

    МИНСК, 15 окт — РИА Новости. Европейский банк реконструкции и развития не ожидает срыва выделения Украине кредита на 300 миллионов долларов, предназначенного для оплаты закупаемого Киевом в Европе газа, заявил управляющий директор ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Фрэнсис Малиж.

    Доллары и гривны
    Украинское фото
    Тупик реструктуризации валютных кредитов. Новый закон не дойдет до ВР - эксперт
    "Есть основания полагать, что все будет выдано, поскольку он (кредит) был одобрен советом директоров ЕБРР", — сказал Малиж на пресс-конференции в четверг.

    Совет директоров ЕБРР в конце сентября одобрил выделение этого кредита "Нафтогазу Украины" под гарантии правительства страны. Однако в назначенное время кредитное соглашение между сторонами подписано не было из-за того, что ЕБРР не устраивает утвержденный Киевом план реформирования системы корпоративного управления "Нафтогаза".

    Премьер-министр Арсений Яценюк заявил ранее в четверг, что 16 октября проведет совещание с западными финансовыми организациями для урегулирования спорных вопросов, которые являются препятствием для предоставления Киеву доступа к 300 миллионам долларов кредита ЕБРР. По его словам, выделение средств поставила под угрозу позиция Минэнерго Украины

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан
    Задержание Владимира Рубана в Донбассе
    "Северный поток - 2". Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    На месте ДТП с участием кортежа Порошенко
    Резонансное ДТП: кортеж Порошенко сбил пенсионера
    Вырубка леса. Архивное фото
    Криминальные войны в Украине